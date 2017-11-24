Güncel altın fiyatları: 24 Kasım Cuma Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Bugün altın kaç lira? 24 Kasım 2017 altın fiyatları bugün yükseldiği yerde kalmış gibi görünüyor. Genel yükseliş devam edecek mi? Hareketli bir seyir izleyen çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükselmeye devam ediyor. Peki bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Kasım Cuma güncel altın fiyatları

24.11.2017 Cuma altın fiyatları belli oldu. Altın bu sabah saatlerinde durgun bir seyir izliyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 3 Kasım'da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Amerika ve Almanya ile olan siyasi gerilim altın fiyatlarına da yansıdı. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

163,07 liradan alınırken, 163,13 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 260,95 liradan alınırken 267,48 liradan satılıyor. Yarım altın da 521,91’den alınırken 534,96 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 10479,84 liradan alınıp 1096,16 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,11 liradan alınırken 1075,47 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.