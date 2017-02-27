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Diyanet, 2017 yılı hac ücretlerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Bu yıl hacı adaylarına "oda tercihli" ve "otel" tercihleri sunuldu. En ucuz konaklama, 4 kişilik odada kişi başı 12 bin 250 TL ile 'oda tercihli' seçeneği oldu. En pahalı konaklama ise 5 yıldızlı otelleri kapsayan 39 bin 750 TL ile Otel - 1/A seçeneği oldu.
12:4827 Şubat 2017
Ekonomi
Diyanet, 2017 yılı hac ücretlerini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Bu yıl hacı adaylarına "oda tercihli" ve "otel" tercihleri sunuldu. En ucuz konaklama, 4 kişilik odada kişi başı 12 bin 250 TL ile 'oda tercihli' seçeneği oldu. En pahalı konaklama ise 5 yıldızlı otelleri kapsayan 39 bin 750 TL ile Otel - 1/A seçeneği oldu.

2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Bu yıl hacı adaylarına “oda tercihli” ve “otel” tercihleri sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hacı adayları için oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi. Oda tercihli konaklama, Mekke için Mescid-i Haram’a servislerle en fazla 7 km uzaklıkta olan otellerde, Medine’de ise Mescid-i Nebi’ye en fazla 700 metre mesafedeki oteller kullanılacak.

Otel tercihli konaklamalarda ise Mekke ve Medine’de konaklama dahil en ucuzu  22 bin 750-24 bin 500 TL’lik Otel-2 seçeneği, en pahalısı ise 39 bin 750 TL ile Otel – 1/A seçeneği oldu.

İŞTE DİYANETİN YAYIMLADIĞI 2017 HAC ÜCRETLERİ

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Son güncelleme: 13:0027.02.2017
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