Diyanet, 2017 yılı hac ücretlerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Bu yıl hacı adaylarına "oda tercihli" ve "otel" tercihleri sunuldu. En ucuz konaklama, 4 kişilik odada kişi başı 12 bin 250 TL ile 'oda tercihli' seçeneği oldu. En pahalı konaklama ise 5 yıldızlı otelleri kapsayan 39 bin 750 TL ile Otel - 1/A seçeneği oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Bu yıl hacı adaylarına "oda tercihli" ve "otel" tercihleri sunuldu. En ucuz konaklama, 4 kişilik odada kişi başı 12 bin 250 TL ile 'oda tercihli' seçeneği oldu. En pahalı konaklama ise 5 yıldızlı otelleri kapsayan 39 bin 750 TL ile Otel - 1/A seçeneği oldu.

2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Bu yıl hacı adaylarına “oda tercihli” ve “otel” tercihleri sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hacı adayları için oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi. Oda tercihli konaklama, Mekke için Mescid-i Haram’a servislerle en fazla 7 km uzaklıkta olan otellerde, Medine’de ise Mescid-i Nebi’ye en fazla 700 metre mesafedeki oteller kullanılacak.

Otel tercihli konaklamalarda ise Mekke ve Medine’de konaklama dahil en ucuzu 22 bin 750-24 bin 500 TL’lik Otel-2 seçeneği, en pahalısı ise 39 bin 750 TL ile Otel – 1/A seçeneği oldu.

İŞTE DİYANETİN YAYIMLADIĞI 2017 HAC ÜCRETLERİ