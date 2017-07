İşsizlerin işini yabancı kaptı

Her işyerinde 2 yabancı ve 3 kaçak işçi çalışıyor. Yabancı işçi sıralamasında 42.523 kişi ile Gürcistan ilk sırada yer alıyor. Ancak kaçak Suriyeli işçiler hesaba dahil edilmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2011 yılından bu yana Cibuti'den Gana'ya, Çin'den Honduras'a kadar tam 185 farklı ülkeden toplam 326 bin 728 yabancıya Türkiye'de çalışma izni verdiklerini açıkladı. Çalışma Bakanlığı'nın resmi verileri, her bir işyerinde yaklaşık 2 kaçak yabancı işçi, 3 de kayıt dışı işçi çalıştığını ortaya koydu.

Çalışma Bakanlığı, CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın Türkiye'de çalıştırılan yabancı işçilerle kayıt dışı ve kaçak işçi sayılarına ilişkin yazılı sorusunu yanıtladı. Bakanlığın resmi kayıtlarına göre, 2011 yılından 2017'nin başına kadar olan yaklaşık 6 yıllık dönemde, Türkiye'de çalışma izni verilen yabancı işçi sayısı resmi işsiz sayımızın yaklaşık yüzde 10'una ulaştı.

KAÇAK İŞÇİLER DAHİL DEĞİL

2011 yılında 17 bin 466 yabancıya çalışma izni veren hükümet, 2012'de izinli ve kayıtlı yabancı işçi sayısını 32 bine, 2013'te 46 bine, 2014'te 52 bine, 2015'te 64 bine, 2016 yılında da 74 bine çıkardı. 2017'nin daha başında ise çalışmasına izin verilen yabancı işçi sayısı şimdiden 41 bine dayandı. Hükümet her yıl daha fazla yabancıya çalışma izni verirken, kaçak ve kayıt dışı çalışan yabancıların sayısı da her geçen yıl daha da arttı.

Çalışma Bakanlığı'nın çalışmasına izin verdiği yabancı uyruklu işçilerin başında Gürcistan vatandaşları geliyor. 2011 yılından bu yana toplam 42 bin 523 Gürcü, hükümetten aldığı yasal izinle Türkiye'de çeşitli sektörlerde çalıştı. Verilere göre aynı dönemde çalışmasına izin verilen Suriye vatandaşlarının sayısı ise 28 bin 628 oldu. Ancak bu sayıya, neredeyse Türkiye'nin hemen her ilinde, inşaattan sanayiye kadar hemen her sektörde rastlanan Suriyeli kaçak işçiler dahil değil.

KÖPRÜ İNŞAATINDA ÇALIŞTILAR

Yabancı işçilerin geldiği ülkeler arasında haritada yerini dahi bulmakta zorlanacağımız Bhutan, Burundi, Benin, Gine Bissau, Kiribati, Laos, Makao, Malavi, Reunion, Trinidad- Tobago gibi ülkeler de yer alıyor.

Bakanlığın açıkladığı veriler, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmeler ile ileri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde 10 bin yabancıya kamuda sözleşmeli ya da taşeron işçi olarak çalışma izni verildiğini de ortaya çıkardı.

Bu yüksek vasıflı işçiler ağırlıklı olarak Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan geldi ve altyapı projeleri, köprü inşaatları, enerji santralleri ve rafineri inşaatlarında görevlendirildi.

HER FİRMADA 2 KAÇAK YABANCI ÇALIŞIYOR

Çalışma Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca son on yıl içinde toplam 2 bin 921 işyerinde 8 bin 344 kayıt dışı çalışan yakalandığını da bildirdi. Aynı dönemde bin 388 işyerinde ise 2 bin 295 yabancı kaçak işçi yakaladıklarını açıklayan Bakanlık, izinsiz yabancı işçi çalıştıran firmalara 15 milyon lira ceza kesildiği bilgisini verdi. Veriler, Türkiye'de her bir işletmede ortalama 1.6 yabancı kaçak işçi ve 2.86 kayıt dışı işçi çalıştırıldığını ortaya çıkardı.