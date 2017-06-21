İşte bayramda ücretsiz olmayan tünel ve köprüler

Ulaştırma Bakanlığı Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Fakat hepimizin yakından tanıdığı her gün zararını ödediğimiz fakat bayramda ücretsiz olmayan köprülerimiz de var.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı vatandaşa bildirildi. Buna göre 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran’a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak köprüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şu an için onarımda olan ve İstanbul trafiğini çok ciddi bir şekilde etkileyen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayram boyu ücretsiz olacak.

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KÖPRÜLERDEN GEÇİŞ ÜCRETİ 7 TL

Otomobiller için iki köprüden de geçiş ücreti 7 TL. Geçen sene hizmete alınan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü de ücretsiz olmayacak. Çünkü bu köprülerin işletmesini özel sektör yapıyor. Otomobiller Osmangazi Köprüsü’nden 65 lira 65 kuruşa geçiş yapıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobillerin geçiş ücreti ise 12 lira 20 kuruş.

AVRASYA TÜNELİ DE ÜCRETLİ

Görkemli açılışı ile dikkatleri üzerine çeken Avrasya Tüneli ise bayram boyunca ücretli olacak. ‘İki kıtayı birbirine bağlayan en kısa’ ve en pahalı yol olan Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti ise açıldıktan bir kaç ay sonra 15 TL’den 16 TL 60 kuruşa yükseldi.

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HAZİNE GARANTİSİ VAR

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprü’lerinde hazine garantisi bulunuyor. Yani devletin saptadığı günlük araç garantisinden daha az araç geçtiği zaman zararı hazine yani vatandaş karşılıyor. Gerek Osmangazi Köprüsü gerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerek Avrasya Tüneli hergün on binlerce lira zarar ediyor. Fatura vatandaşa çıkıyor.