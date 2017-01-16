İstikrarsız döviz, rekabet gücünü zorlar

Döviz kurundaki aşırı hareketliliğin ekonomide yol açtığı ağır tahribatın boyutları tartışılırken işverenlerden “rekabet gücümüzü kaybediyoruz, kur zararımız artıyor” uyarısı geldi. İşverenler Türkiye ekonomisinin giderek zayıfladığına da dikkat çekti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) döviz kurunun olağanüstü yükselmesi ve TL'nin adeta erimesinin sonuçlarını her 2 ayda bir yayımlanan “İşveren” dergisinde değerlendirdi. “Türkiye Küresel Ölçekte Ulusal Paranın En İstikrarsız Olduğu 7 Ülke Arasında” başlığın taşıyan analiz yazısında, son dönemde olağanüstü artan dolar kuru ve istikrarsız TL nedeniyle işletmelerin ciddi zarara uğradığı, ihracatçıların fiyat veremez hale geldiği uyarıları yapıldı.

Analiz yazıda, Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi'nin (IMD) her yıl dünya rekabet gücü yıllığı isminde bir rapor yayımladığı, IMD'nin ölçümleri yaparken merkez bankasının etkinliği açısından yerli paranın yabancı paralar karşısındaki istikrarına baktığı belirtildi. Ölçüt olarak yerli paraların IMF parası olarak bilinen SDR (Özel Çekme Hakları) karşısındaki değerinin kullanıldığı belirtilen yazıda, “IMD raporunda Türkiye, döviz kuru istikrarı ölçütlerine göre 59 ülke arasında 53'üncü sırada bulunmaktadır” denildi. Üstelik bu düzey, kurun daha yavaş arttığı, büyük dalgalanmaların yaşanmadığı 2013-2015 dönemini kapsıyor.

KUR ZARARIMIZ BÜYÜYOR

TİSK'in hazırladığı çalışmada kurdaki dalgalanmalara atıfta bulunularak şu kritik uyarılar yapıldı: “TL'nin küresel ölçekte en istikrarsız 7 ulusal paradan biri durumunda bulunması, işletmelerin önemli kur zararlarına katlanmalarına, ihracatçıların fiyat verememelerine yol açmaktadır. 19 Aralık itibarıyla 7 haftada dolar yaklaşık yüzde 20 oranında yükselmiştir.”

Türkiye'nin rekabet gücünün 2013 ila 2015 yılları arasında 44'üncülükten 55'inci sıraya gerilediğine işaret edilen TİSK analizinde, dövizde son dönemde yaşanan aşırı hareketlilikle ilgili olarak, “TL'nin istikrarsızlığı ülkemiz ekonomisinin ve işletmelerinin uluslararası rekabet gücünü zayıflatmaktadır” uyarısı yapıldı.