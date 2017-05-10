Merkez Bankası Katar’a açıldı

Dünyada 5 büyük kentte ofis kuran Merkez Bankası, Türkiye’de şirket ve gayrimenkul satın alarak dikkat çeken Katar’da da temsilcilik açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği dış ticarette milli para kullanımı çağrısının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dikkat çeken bir adım attı. ABD'nin New York, Almanya'nın Frankfurt, İngiltere'nin Londra, Çin'in Pekin ve Japonya'nın Tokyo şehrinde temsilciliği bulunan Merkez Bankası, Katar'ın başkenti Doha'da da ofis açtı. Dışişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Türk büyükelçiliğinde konumlanan Merkez Bankası Ekonomi Müşavirliği, kurumun Ortadoğu'daki ilk temsilciliği oldu.

EN SON PEKİN'DE AÇMIŞTI

Başkanlığını Murat Çetinkaya'nın yaptığı Merkez Bankası'nın Katar'da temsilcilik açtığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmazken, söz konusu gelişme kurumun nisan ayı sonunda yayınlanan 2016 yıllık faaliyet raporunda yer aldı. Yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerinin güncel iletişim bilgilerini paylaşan banka, ilk kez Doha'ya da yer verdi. Merkez Bankası en son yurtdışı temsilciliğini 2012'de faaliyete geçirmişti. Çin ile imzalanan swap (para takası) anlaşmasının ardından Pekin'de ofis açan Merkez Bankası, ilk para değiş tokuşunu 30 Kasım 2016'da gerçekleştirmişti. Para takası süreci, ticari bankalar tarafından Merkez Bankası'ndan yatırım veya ticaret yapılacak ülkenin para birimini talep etmesiyle başlıyor. Süreç, merkez bankalarının belirlenen tutarda milli parayı belirli bir tarih ile değiştirmesi ve belirli bir süre sonunda değiştirilen anaparalar ve kullanılan milli paraya ait faizin de geri verilmesini içeren bir işlem olarak tanımlanıyor.

TAKAS ANLAŞMASI YOK

Son dönemde ticari, siyasi ve askeri çok sayıda anlaşma imzalayan Türkiye ile Katar arasında kamuoyuna açıklanan bir swap anlaşması bulunmuyor. Türkiye'de bankacılık, medya, perakende ve gayrimenkul sektörlerinde yaptığı satın almalarla dikkat çeken Katar ile 700 milyon doları aşkın bir ticaret hacmi var. Katar'a gemi-yat, elektrik-elektronik ürün, makine, mobilya ağırlıklı 400 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, Katar'dan başta petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz, alüminyum ve plastik ürünleri olmak üzere 300 milyon dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye Katar'ın en çok yatırım yaptığı 4'üncü ülke olurken, Türk şirketleri Katar'da 7.5 milyar dolar değerinde altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçiriyor.