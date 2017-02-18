Otobüslere havayolu konsepti geliyor

Otobüs devlerinin birer birer seferlerini durdurduğu bir dönemde otobüs taşımacılığında havayolu konsepti geliyor. Koltuk aralıkları 35 santim olan ve 31 yolcuyla seferlerini yapacak bir firma müşterilerine yemek servisi de yapacak. Seyahatlerde hostesler yolcularla tıpkı uçaklarda olduğu gibi ilgilenecek.

Otobüs devlerinin birer birer seferlerini durdurduğu bir dönemde otobüs taşımacılığında havayolu konsepti geliyor. Koltuk aralıkları 35 santim olan ve 31 yolcuyla seferlerini yapacak bir firma müşterilerine yemek servisi de yapacak. Seyahatlerde hostesler yolcularla tıpkı uçaklarda olduğu gibi ilgilenecek.

Yüksek Hızlı Tren hatlarının yaygınlaşması ve körfez geçişinin özel deniz otobüsleri ve Osmangazi Köprüsü’yle yapılmasının ardından otobüs firmaları zor günler geçiriyor. Geçen sene otobüs taşımacılığının devlerinden Varan ve Ulusoy seferlerini durdurmuş, otobüslerinden bazıları icradan satılmıştı.

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KOLTUK ARALIKLARI 35 SANTİM

Piyasanın böyle olduğu bir ortamda piyasaya yeni giren bir firma farklı bir yolculuk konsepti geliştiriyor. Bu konseptle birlikte otobüslerde tıpkı uçaklarda olduğu gibi bir oturma düzeni olacak. Koltuk sayısı 31 ile sınırlandırıldı. 35 santimlik koltuk aralıkları da yolcuların rahatı göz önünde bulundurularak geniş tutuldu. Otobüslerde hostesler yolculara hizmet verecek ve tıpkı uçakta olduğu gibi yemek servisi yapılacak. İsteyen yolcular seyahatlerden önce VIP taşımacılıkla evlerinden alınarak otobüs terminallerine bırakılacak.

İşadamlarını taşıyan seferlerde otobüslerde mola verilmeyecek. Yolculuk öncesinde misafirler VIP Lounge’da ağırlanacak. Yolcuların valizleri havalimanlarında olduğu gibi X-Ray cihazlarından geçirilerek otobüse konacak.

DÜN İLK SEFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

6 otobüs ile İstanbul Ankara arası 18 sefer gerçekleştiren firma dün ilk seferini gerçekleştirdi. Yalnızca İstanbul-Ankara seferlerini sağlayan firma otobüsleri ilerleyen zamanlarda İzmir, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerle beraber ulaşım ağını genişletecek.



Şirketin Ankara Bölge Müdürü Çağrı Altınışık havayolu konseptini karayoluna entegre etmeye odaklandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Kaliteyi hedefliyoruz, premium hizmeti hedefliyoruz ve güvenliği sonuna kadar ciddiye alıyoruz. Havayolu konseptinde bir yolcu geldiği zaman öncelikle güvenlik aşamasından geçer ardından dinlenme alanlarına geçer buna lounge alanlarını örnek verebiliriz ve yolculuk saatini beklemeye başlar ama karayolunda bu işleyiş biraz daha farklıdır, güvenlik biraz daha düşüktür ve ülkemizde yaşanan güvenlik açıklarına nazaran biz burada da eksikliği hissettik, burada da fark yaratmak istiyoruz dolayısıyla lounge alanları oluşturduk bununla ilgili, gelen yolcularımızın premium konfora ulaşması için tüm çabalar gösterildi.

Yolcularımız burada kesinlikle güvenli yolculuk yapacaklar çünkü adımlarını attıkları andan itibaren kendileri de dahil olmak üzere, bavulları da dahil olmak üzere X-Ray cihazlarından geçecek ve otobüsümüze bu şekilde binecekler.”

Bu hizmetten faydalanmak isteyen yolcular 59 lira 50 kuruştan başlayan fiyatlarla biletlerini alabilecekler.

İHA