Son dakika… Avrupa Merkez Bankası kararını verdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesi ekonomisinde hızlanan büyümeye rağmen aşırı gevşek para politikasının devam edeceğini teyit etti ve gerek olması halinde tahvil alımlarını artırabileceğini belirtti.

ECB politika ve mevduat faizini bulundukları tarihi düşük seviyelerde tutarken, her ay 60 milyar euro tutarında tahvil almaya en azından Aralık ayına kadar devam edeceğini ve ihtiyaç görmesi halinde süreyi uzatabileceğini veya alım miktarını artırabileceğini belirtti.

Yatırımcılar ECB Başkanı Mario Draghi’nin geçen ay aşırı gevşek para politikasında ekonomik büyümeye bağlı olarak değişikliğe açık kapı bırakmasının ardından ECB’nin tahvil alım programında ne zaman kısıntıya gidebileceğine dair ipuçları bekliyorlar.

ECB euro bölgesinde kredi maliyetlerini belirleyen politika faizini sıfırda tutarken, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği faizi gösteren mevduat faizini de yüzde eksi 0.4’te tuttu.

REUTERS