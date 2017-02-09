Terör korkuttu dev fuar iptal

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM, ilk defa İstanbul’da düzenlenecekti, ancak güvenlik sorunları nedeniyle fuar iptal edildi.

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM, ilk defa İstanbul’da düzenlenecekti, ancak güvenlik sorunları nedeniyle fuar iptal edildi.

MIPIM'in Türkiye temsilciliğini yapan Alkaş'ın Başkanı Avi Alkaş, bu yıl eylül ayında yapılması planlanan MIPIM Türkiye organizasyonunun ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, “Çok istedik, maalesef son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle olmadı” dedi.

14-17 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek MIPIM öncesinde dün düzenlenen basın toplantısında fuar çalışmaları hakkında bilgi verildi. MIPIM'de bu yıl Türk inşaat sektörünün önde gelen birçok şirketi de boy göstermeyecek.

TANITIMA İHTİYAÇ VAR

Geçtiğimiz yıllarda projeleriyle fuara damga vuran gayrimenkul geliştiricilerinin bu yıl döviz kurundaki artış nedeniyle MIPIM'de stant açmadığını belirten Avi Alkaş, “Böyle zamanlarda ülke olarak tanıtıma daha çok ihtiyacımız var. Uluslararası platformlarda Türkiye'deki pazarın canlı ve hareketli olacağının güvenini yatırımcıya vermemiz gerekiyor” dedi.

19 bin metrekarelik alanda düzenlenen ve 23 bini aşkın ziyaretin gerçekleştirilmesi beklenen dünyanın en büyük gayrimenkul şovu olan Cannes'daki fuara, 5 bin 300'ü aşkın yatırımcı ve finansal kurum katılacak. Ayrıca, 3 bin 500 geliştirici, 2 bin 450 şirket, 2 bin mimar ve 500 yerel yönetimin temsil edilmesi beklenen MIPIM 2017'de Türkiye bu yıl sadece 850'ye yakın kişiyle temsil edilecek. Bin 800 metrekarelik alanda Antalya, Balıkesir, Hatay, İstanbul, Kocaeli ile Beyoğlu İlçesi tanıtılırken, az sayıda gayrimenkul şirketi ile mimarlık ofisleri yer alacak.

Stratejiler kurgulamalıyız

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, MIPIM'i özellikle kurumsal yabancı yatırımcılara ulaşmak ve projeleri tanıtmak adına verimli bir fuar olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yalnızca proje tanıtımının yeterli olmadığını ifade eden Torun, “İlgili bakanlıklar, belediyeler, sivil toplum örgütleri birlikte hareket etmeli, ülkemizi ve sektörümüzü ön plana çıkacak stratejiler kurgulamalıyız” dedi.