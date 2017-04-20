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Ülker’den Twitter hamlesi

Attığı tweet'lerle gündem olan Murat Ülker Twitter hesabını kapattı.

Sozcu.com.tr
09:5820 Nisan 2017
Ekonomi
Ülker’den Twitter hamlesi
Attığı tweet'lerle gündem olan Murat Ülker Twitter hesabını kapattı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker Twitter hesabını kapattı. 1 Nisan reklamının ardından Ülker’e tepki oluşmuştu.

Sosyal medyayı en etkin kullanan iş adamlarından biri olan Ülker gezdiği yerler, bulunduğu mekanlar ve kişisel düşüncelerini sık sık Twitter üzerinden paylaşıyordu.

Ülker son olarak Twitter hesabından paylaştığı mesajda “1974’ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET’i severim” diye yazmıştı. Ülker, kendisine “Yazık, durum bu kadar kötü demek” yazan bir kullanıcıya da “Yok be yau” diyerek cevap vermişti.

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