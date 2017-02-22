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Ünlü iş adamının acı günü

Türkiyenin büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji'nin bağlı bulunduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün gece kaybetti.
17:2322 Şubat 2017
Ekonomi
Ünlü iş adamının acı günü
Türkiyenin büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji'nin bağlı bulunduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün gece kaybetti.

Türkiyenin büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji’nin bağlı bulunduğu Kazancı Holding’in ortağı Mehmet Kazancı’nın acı günü. Mehmet ve Esin Kazancı’nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün gece kaybetti.2009 yılında İstanbul’da trafik kazası geçiren Metin Kaan Kazancı, uzun süre yoğun bakımda kaldı.

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Kaan Kazancı

Tedavisine Almanya’da devam eden 34 yaşındaki Metin Kaan Kazancı, tek akciğerle yaşamını sürdürdüğü için kazanın ardından ağır bir tedavi süreci geçirmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Metin Kaan Kazancı, Cuma günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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İş adamı Mehmet Kazancı

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