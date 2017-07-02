Vergi affını kaçırana teşhir cezası geliyor

Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz 30 Haziran tarihinde başvuru süresi sona eren son vergi affından yararlanmayan borçlu mükellefleri teşhir etme kararı aldı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) vergi borçlularının teşhirine yönelik genel tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

İKİ KOLDAN AÇIKLAMA

Tebliğde, Maliye Bakanlığı'nın mükelleflerin vergi beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarını açıklama yetkisi olduğu hatırlatıldı. Tebliğe göre, vadesi geçtiği halde 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu ve cezasını ödemeyen borçlu mükelleflerin isimleri 1 ila 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında tüm vergi dairelerinin panolarında ilan edilecek.

Ardından da 11 ila 25 Eylül 2017 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden borçlular kamuoyuna teşhir edilecek. İlan edilecek borçlar, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2017 tarihine kadar ödenmemiş vergi ve cezalarıyla 1 Haziran 2016 ila 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatları kapsıyor. Aftan yararlanıp borçlarını taksitlendiren mükelleflerle yüzde 50'den fazlası belediyelere ait olan vergi borçlusu belediye şirketleri teşhir listesinde yer almayacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlularına aftan yararlanmaları için çağrı yaparken, aksi halde borçluların isimlerini açıklayabilecekleri gibi, denetimler dahil her türlü önlemi alacakları uyarısında bulunmuştu.