Zeytinburnu Belediyesi açık havuzları yasakladı

Zeytinburnu'nda emsal hesabına göre yapılacak bütün uygulamalarda açık havuz yapılamayacak.

DHA

Zeytinburnu Belediye Meclisi İmar komisyonun yaptığı toplantıda imar uygulamalarıyla ilgili bazı plan notu değişikleri yapıldı. Buna göre; emsal hesabına göre yapılacak bütün uygulamalarda açık havuz yapılamayacak ve 1+1 tipi konut sayısı, toplam bağımsız konut sayısının yüzde 15´ini geçemeyecek. Terklerden sonra parsel alanı 10 bin metrekare ve daha büyük parsellerde yapılması zorunlu olan mescit, bloklardan bağımsız, ayrık olarak yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Gelen şikayetlere göre açık havuzların yılda 3 ay gibi kısa bir kullanım süresi bulunmaktadır. Açık havuzlar, bu kısa süreli kullanım yerine yeşil alan olarak değerlendirilebilecek bir yer kapladığı için bu hususta değişikliğe gidilmiştir” denildi.

Komisyonda alınan kararda, “Terklerden sonra parsel alanı 10 bin metrekare ve daha büyük parsellerde yapılması zorunlu olan mescit, bloklardan bağımsız ayrık olarak yapılacak olup, yönetmelikte belirlenen taban alanı hesabı ve bloklar arası yapı yaklaşma mesafelerine tabi değildi. Emsal hesabına göre yapılacak bütün uygulamalarda açık havuz yapılamaz ve 1+1 tipi konut sayısı, toplam bağımsız konut sayısının yüzde 15´ini geçemez” ifade edildi.

Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise alınan kararlarla ilgili şu açıklama yapıldı:

“6 Aralık Çarşamba günü Zeytinburnu Belediye Meclisi´nde vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bazı plan notları onaylanmıştır. Bu plan notu değişikliklerinden biri, 1+1 tipi konut sayısının toplam bağımsız konut sayısının %15´ini geçemeyeceği şeklinde olmuştur. Bu düzenleme vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler sonucu gerçekleştirilmiştir. Son günlerde kamuoyuna da yansıyan günübirlik evlerde yaşanan olumsuzluklar, vatandaşlarımızın bu tip evleri istememesine yol açmıştır. Gelen bir diğer şikayetse, 1+1 evlerin imar uygulamalarında tüm fonksiyonların olmaması yüzünden satışta hileler yaşandığı yönünde olmuştur. Bu sebeplerle 1+1 evler toplam projenin en fazla %15´i olacak şekilde düzenlemeye gidilmiştir. Yapılan bir diğer değişiklikse, emsal hesabına göre yapılacak bütün uygulamalarda açık havuz yapılmayacağıyla alakalı olmuştur. Bu karar da vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Gelen şikayetlere göre açık havuzların yılda 3 ay gibi kısa bir kullanım süresi bulunmaktadır. Açık havuzlar, bu kısa süreli kullanım yerine yeşil alan olarak değerlendirilebilecek bir yer kapladığı için bu hususta değişikliğe gidilmiştir. Buna karşılık yılın her zamanı kullanılabilen kapalı havuzlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bir diğer plan notu değişikliği ise sitelerdeki mescitlerle alakalı olmuştur. Sitelerdeki mevcut mescitlerin yer altında bulunması, kapasitesinin az ve şartlarının kötü olması sebebiyle vatandaşlarımızdan şikayetler gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda mescitlerin şartları iyileştirilmiş ve bağımsız yapı olarak sitelerdeki ibadet ihtiyacını karşılayacak kapasiteye getirilmiştir. Tüm değişiklikler, vatandaşlarımızın bu konularla alakalı, talep, şikayet ve istekleri incelenerek gerçekleştirilmiştir.”

HACIALİOĞLU: BU KARAR KABUL EDİLEMEZ

DHA´ya konuşan İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu ise, “Bugün tartışmaya açık üç karar alındı. Açık havuzlar yasaklandı, 10 bin metrekarenin üzerindeki yerleşimlerde bağımsız mescit yapılması zorunlu hâle getirildi ve 1+1´ler kısıtlandı. Bu kararların alınırken bize, Zeytinburnu halkına sorulmadı. Bizim yaşam alanlarımızda, bizim yaşam biçimimizi planlamaya çalışıyorlar” diye konuştu.