Afganlar Türkiye’de 1623 ev aldı

Afganistanlılar, geçen yıl sektöre sürpriz yaptı. 2015’te konut alanlar listesinde gözükmeyen Afganlılar, 2016’da Türkiye’de bin 623 konut alarak, en fazla alım yapan ilk 10 içinde 5’inci sıraya oturdu.

Önceki yıllarda, Türkiye'de en fazla konut alan ülkeler arasında görünmeyen Afganistanlılar, geçen yıl sektöre sürpriz yaptı. Dünya Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberine göre Türkiye'de bin 623 konut alarak, en fazla alım yapan ilk 10 içinde 5'inci sıraya oturdular. Afganistan İstanbul Konsolosluğu 1. Katip Konsolos Ahmad Sayer Daudzai, “Gayrimenkul alımları 3 milyon dolarlık villalara kadar çıktı. Sağlık turizmi için de geliyorlar” dedi. Daudzai, konut alımlarında en önemli sıkıntının oturma izninde çıktığını, Dubai'de 3 günde alınan iznin Türkiye'de 3 ay sürdüğünü söyledi.

2015’TE İLK 10 ÜLKE İÇİNDE YOKTULAR

EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan ve son iki yılda Türkiye'de en fazla yatırım yapan 10 ülkenin araştırıldığı rapora göre yabancı alımları 2016'da adet bazında yüzde 14.3, metrekare bazında yüzde 6,7 düştü. Ancak bazı ülkelerin alımlarında olağanüstü arttı. Afganlıların 2016'da Türkiye'deki gayrimenkul alımlarını en fazla artıran ülke oldu. TÜİK verilerine göre 2015'te 656 adetlik gayrimenkul alımı yapan Afganlılar, 2015 yılında ilk 10 ülke içinde yoktu. 2016'da ise bin 623 konut alımıyla listede ilk 5'e girdiler.

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Afganistan İstanbul Konsolosluğu 1. Katip Konsolos Ahmad Sayer Daudzai, Afganistan vatandaşlarının alımlarında Türk firmalarının yurtdışında yaptığı tanıtımların etkili olduğunu söyledi. Afgan vatandaşlarının en fazla gayrimenkul aldığı ülkeler arasında Türkiye'nin Dubai'nin ardından ikinci sırada olduğunu belirten Daudzai, “Türkiye'yi kültürel açıdan kendilerine yakın görüyorlar. Ayrıca güvenli ülke olması da önemli bir unsur. Özellikle İstanbul'dan alım yapıyorlar. İstanbul'a ilk gelen Afganistan vatandaşları Zeytinburnu'na yerleşti. Şimdi bunların akrabaları Beylikdüzü ve Esenyurt gibi bölgelerden alım yapıyor” diye konuştu.

KÖRFEZ ALIMI AZALTIYOR

Yapılan alımların önemli bir bölümünün yatırımlık olduğunu aktaran Daudzai, “70 bin dolardan başlayıp, 500-600 bin dolarlık evlere, 3 milyon dolarlık villalara kadar alan var. Sağlık turizmi için de Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye gayrimenkul satın alana oturum iznini çok geç veriyor. Dubai'de ev alan bir kişi 3 günde 3 yıllık oturma izni alıyor. Türkiye'de bu süre 3 ayı buluyor” dedi.

2016'da alımlarında dikkat çeken bir diğer ülke Lübnan oldu. Lübnanlılar 175 bin metrekarelik alım yaparak listede 7'inci oldu. KKTC vatandaşları da 172 bin metrekarelik alım yaptılar. Körfez ülkelerinin, 2015 yılında 2.8 milyon metrekare büyüklüğündeki yatırımları 2016 yılında 1.9 milyon metrekareye geriledi. Alan bazında yatırımları yüzde 32 azaldı. İşlem başına ortalama metrekare büyüklüğü 272'den 221'e düştü. BAE, Katar ve ABD'liler ilk 10'dan düştü.

2015'le kıyaslandığında Almanların Türkiye'ye olan ilgisi 2016'da da sürdü. 2015'te 1280 adetlik ve 461 bin 217 metrekarelik alımlarıyla listede 4. sırada iken 2016'da 1.474 adetlik ve 649 bin 254 metrekarelik alımlarıyla listede ikinci oldular. Önceki yılki listede olup 2016'da artışını sürdüren bir diğer ülke Azerbaycan oldu. 2015'teki listede 9'uncu sırada olan Azerilerin adetsel bazda alımları düşse de metrekare bazında alımları arttı. 280 bin 247 metrekarelik alımlarıyla Azeriler listede 5'inci oldu.