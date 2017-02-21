AND Pastel’de kampanya

AND Gayrimenkul, Kartal’da inşaatı devam eden projesi AND Pastel ile GYODER’in Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye kampanyasına dahil oldu.

AND Gayrimenkul, Kartal’da inşaatı devam eden projesi AND Pastel ile GYODER’in Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye kampanyasına dahil oldu.

Kartal bölgesinin en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel'de, 240 ay vade için yüzde 0,79 faiz oranı; 120 ay vade için yüzde 0,49 ve 60 ay vade için ise yüzde 0 faiz uygulanıyor.

Farklı vade seçeneklerinin yanı sıra yüzde 5 peşinat ve ara ödemeli olarak kişiye özel birçok ödeme seçeneği bulunuyor. GYODER kampanyasına ek olarak, AND Pastel'de öne çıkan avantajlardan biri ise yüzde 1 KDV uygulanıyor olması. Projede, yüze 80'e kadar banka kredisi kullanım kolaylığı da sağlanıyor.

Konutta avantajlı dönem

GYODER kampanyasının yanı sıra 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren, KDV ve damga vergisi oranlarında yapılan değişikliklerle birlikte konut almayı düşünenler için oldukça avantajlı bir döneme giriliyor.

AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, vade sürelerini 20 yıla kadar uzatan kampanyanın ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat penceresi açtığını belirtti. Usta, “Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörü adına güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Kredi vadelerinin uzaması, peşinatlarda yapılan esnek düzenleme ve faiz oranlarındaki düşüş, hayallerindeki eve sahip olmayı finansman arayışı nedeniyle erteleyenler için kaçırılmaması gereken bir döneme işaret ediyor. Düşük faiz ve vade seçeneklerine ek olarak ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergilerinin kaldırılması ve KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi hem konut sahibi olmak isteyenler hem de sektör açısından güzel bir dönem yaşanacağını müjdeliyor” dedi.

Ev sahibi olmak isteyenleri, geçmişin ve günümüzün enerjisini iyi yaşamlara ilham olmak için bir araya getiren AND Pastel'e davet eden Usta, “Bugünden geleceğe kalacak en güzel şeyin güzel anılar olduğu düşüncesinden hareketle AND Pastel'de yeni nesil bir mahalle inşa ediyoruz. Mahallemiz, sakinlerine kendi yaşadıkları güzel çocukluk anılarını çocuklarına da yaşatabilecekleri güvenli, karmaşadan uzak ve doğa ile dost bir yaşam vaat ediyor” dedi.