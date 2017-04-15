Bu işler için apartmanda daire kiralanamıyor

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bir iş yerinin apartman dairesinde hizmet verebilmesi için faaliyet alanının uygunluğu gerekiyor.

Her meslek grubu iş yeri için apartman dairesi kullanamıyor. İş yeri açacak veya mevcut işini yeni bir ofise taşımak üzere kiralık iş yeri arayışında olanlar iş merkezi olarak konumlanan binalar, alışveriş merkezleri ve markalı projelerin ofis seçenekleri konumlanan binaların yanı sıra özellikle işlek caddeler üzerindeki apartman dairelerini de tercih edebiliyor. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bir iş yerinin apartman dairesinde hizmet verebilmesi için faaliyet alanının uygunluğu gerekiyor. Gayrimenkul sahibi ilgili kanunun izin vermediği faaliyet alanlarından birine sahip bir iş yeri için sözleşme imzaladığında ise, söz konusu sözleşme geçerlilik kazanmıyor.

Apartman dairesinde açılamayacak iş yerleri

Kat Mülkiyet Kanunu 24. maddesine göre bir apartman dairesinde açılamayacak iş yerleri şöyle sıralanıyor: Hastane, klinik, poliklinik, dispanser, ecza laboratuvarı. Diğer yandan klinik, poliklinik, dispanser niteliği taşımayan doktor muayenehaneleri bu maddenin dışında değerlendiriliyor. Kat Mülkiyeti Yasası'nda yer almayan, ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve daire kararları kapsamına giren doktor muayenehaneleri tapuda “mesken” olarak kayıtlı bağımsız bölümlerde, apartmandaki daire sahiplerinin oy birliği kararı olmaksızın açılabiliyor. Yine tapuda “mesken” olarak geçen bağımsız bölümlerde tek bir mühendisin mühendislik bürosu veya avukat yazıhanesi için de aynı koşullar geçerlilik taşıyor.

Tüm daire sahiplerinin oybirliğiyle açılabilecek iş yerleri

Apartmandaki tüm daire sahiplerinin oy birliği içinde kabul etmeleri koşuluyla açılabilecek iş yerleri arasında ise şunlar yer alıyor: Eğlence ve toplantı yerleri (Tiyatro, sinema, dans salonu, kulüp, kahvehane, pavyon, gazino, bar vb.), gıda ve beslenme yerleri (Pastane, lokanta, fırın, kafe vb.) ile galeri, boyahane, basımevi, imalathane gibi iş yerleri. Kat Mülkiyeti Yasası'nın 24. maddesi “Yasak işler” başlığı altındaki maddede, “Yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.” açıklaması da bulunuyor.

Ayrıca, kanuna göre tapuda “depolu dükkan” niteliğinde kayıtlı olan bağımsız bölümün içkili gazino olarak faaliyet gösterilmesi mümkün olmakla birlikte, apartmanda yaşayan sakinleri rahatsız etmeme şartı bulunuyor.

Kaynak: Zingat