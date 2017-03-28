Esta’dan 1 milyar dolarlık 5 proje

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde 174’üncü sırada yer alan ESTA Construction, Türkiye’de yatırım yapacak.

Firma, dünyanın en önemli gayrimenkul organizasyonlarından bir olan ve Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM 2017 Gayrimenkul Fuarı'nda yeni projelerini duyurdu.

Beyoğlu, Acıbadem, Basın Ekspres, Bahçelievler ve Marmaris'te toplam değeri 1 milyar dolar olan projeler hayata geçirecek olan firma, 2006 yılından bu yana Rusya'da alt yapı ve üst yapı projeleri inşa ediyor.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “Uluslararası tecrübe ve birikimlerimizi ülkemize taşımaya başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Türkiye'deki gayrimenkul sektöründeki büyümenin devam edeceğini ifade eden Demirbilek, “Konut fiyatlarını incelediğimiz zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor; orta sınıf projelerindeki fiyatlar yakın coğrafyamızda metrekaresi 5 bin dolar civarındayken, İstanbul'da ise 2 bin 500 – 3 bin dolar aralığında. Bu anlamda İstanbul'da oyun daha yeni başlıyor diyebiliriz” diye konuştu.