İstanbul'da öğrenciler kar tatilinin 3. günündeler. Peki 12 Ocak okullar tatil mi; İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan açıklama yaptı mı? İşte İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili son durum...

12 Ocak okullar tatil mi? İstanbul için yarın kar tatili var mı?

İstanbul'da öğrenciler kar tatilinin 3. günündeler. Peki 12 Ocak okullar tatil mi; İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan açıklama yaptı mı? İşte İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili son durum...

İstanbul’da kar tatili 3. gününe girdi. Peki kar tatili 4. güne uzar mı? İstanbul’da 12 Ocak Perşembe okullar tatil olur mu? Bilindiği gibi dün İstanbul’da falza kar yağışı olmasa da ara cadde ve sokaklarda biriken kar kütleleri ve buzlanma nedeniyle okullar yine tedbir amaçlı tatil edilmişti. Tabii öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin 12 Ocak Perşembe için bir kar tatili açıklaması umuyorlar. Peki İstanbul’da hava ve kar durumu nedir?

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3 gündür kar tatili yapan öğrenciler yarın yani 12 Ocak için de okullar tatil mi diye merak ediyorlar ve validen bu soruya evet yanıtı gelmesini umuyorlar. Ancak hava şartlarına bakıldığında okulların 4. gün de tatil edilmesi zor gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bu bugün İstanbul’da en düşük 0 en yüksek 5 derece sıcaklık bekleniyor. Akşam altıdan sonra da sulu kar bekleniyor. Gündüz ara cadde ve sokaklarda ulaşımı olumsuz etkileyen kar kütleleri erirse valilik 1 gün daha kar tatili ilan etmeyebilir.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Ne İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter hesabında ne de İstanbul Valiliğinin Twitter hesabında 12 Ocak Perşembe günü için kar tatili ile ilgili bir duyuru yer almıyor.