2 gün sonrası için haberler kötü! Meteoroloji’den hava durumu için uyarı geldi… | Son dakika haberleri

Geçtiğimiz hafta yurdu etkisini altına alan soğuk hava son birkaç gündür yerini ılıman bir havaya terk etti ve vatandaşlar yılbaşı gecesi hava nasıl olacak sorusunu merak etmeye başladı. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu gelişmelerine göre iki gün içinde yağmur geliyor. Ancak sıcaklık konusunda haberler iyi, hava sıcaklıkları çok fazla düşmeyecek...

Havalar sürekli değişirken vatandaşlar yeni günün hava durumu haberlerini merak ediyor… Yeni yıl gelirken vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Planlarını açık hava ortamlarına göre yapanlar için haberler kötü, iki gün sonra yağışlı hava yurdu etkisi altına alıyor. Peki yağmur ne kadar sürecek? Yılbaşı gecesi yağış nereleri etkileyecek?

YAĞMURLU GÜNLER GELİYOR…

Perşembe günü yurda batıdan giriş yapacak olan yağışlı hava ilerleyen günlerde yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yılbaşı arefesinde tüm Türkiye’yi etkileyecek olan yağışlar yılbaşı gecesi yurdun batısını terk etmeye başlayacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale’nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.