2017 Hac kuraları bugün çekilecek! Hac kurası saat kaçta başlayacak, hac kura sonuçları ne zaman sorgulanabilecek?

2017 yılı için Hac kuraları bugün Diyanet tarafından gerçekleştirilecek. 2 milyona yakın hacı adayı bugün yapılacak Hac kuralarının sonucunu bekliyor. Peki Hac krası saat kaçta başlayacak ve kura sonuçları ne zaman sorgulanabilecek? İşte Hac kuraları, hac kura sonucu sorgulama, hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylar ve sık sorulan soruların cevapları...

2017 yılı için Hac kuraları bugün Diyanet tarafından gerçekleştirilecek. 2 milyona yakın hacı adayı bugün yapılacak Hac kuralarının sonucunu bekliyor. Peki Hac krası saat kaçta başlayacak ve kura sonuçları ne zaman sorgulanabilecek? İşte Hac kuraları, hac kura sonucu sorgulama, hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylar ve sık sorulan soruların cevapları...

2017 Hac kuraları bugün gerçekleştirilecek ve 1 milyon 892 bin 724 hacı adayından kimlerin hacca gitmeye hak kazandığı belli olacak. Peki Hac kurası saat kaçta başlayacak ve kura sonuçları için ne zaman sorgulama yapılabilecek? Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre hac kuralarının çekilmesine bugün saat 15.00’da başlanacak. Çekiliş Diyanet Başkanlığının konferans salaonunda gerçekleştirilecek. Hac kura sonuçları ise bu akşam 23.00’dan itibaren hac.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek. Hacı adayları bu adreste sorgulama yaparak hac kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ – Saat 23.00’da ilan edilecek

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 27 Şubat – 10 Mart 2017 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacaktır.

Gidiş ve dönüş tarihleri: Hac çıkışları 31 Temmuz-26 Ağustos; dönüşleri ise 05 Eylül-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak.



Konaklama ücretleri: Hac Kesin Kayıt işlemleri ve Hac Konaklama ücretleri ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

HAC VAZİFESİ NASIL YAPILIR?

İhram, erkekler için izar ve rida denilen iki parçalık örtüdür. Kadınların ihramı ise kendi giysileridir. Bu ihrama girmeden hacı adayları, mikat noktalarından geçemezler. Mikat, Mekke’nin etrafındaki ihram sınırları demektir ki, bu sınırlardan ihramsız geçilmez.

Mekke’ye inen hacı adayları evlere yerleşir ve Umre yaparlar. Kabe ziyareti ve tavaf yapılır, zemzem içilir, Safa ile Merve arasında 7 kere gidip dönülür (Say). Saydan sonra saçlar kesilerek ihramdan çıkılır ve umre bitmiş olur. Hac için tekrar ihrama girinceye kadar hac yasakları kalkmıştır.

Hacc; Zilhicce’nin 9’unda, arefe günü tekrar ihrama girilir. Güneşle birlikte Arafat Dağı’nda vakfeye gidilir. Bütün gün telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerikeleke lebbeyk, innel hamde ven nimete leke vel mülk, la şerike lek) tesbih ve ibadetle geçirilip, güneş battıktan sonra yaya olarak 3 saatlik mesafede olan Müzdelife’ye geçilir, ve orada gecelenir. Kurban Bayramının ilk günü olan ertesi gün güneş doğmadan Mina’ya hareket edilir. Burada şeytan taşlanır, kurban kesilir. Üç gün Mina’da kalınır veya ilk gün sonunda Mekke’ye dönülerek ziyaret tavafı (Kabe’yi 7 kere dönmek) ve say yapılarak hac tamamlanmış olur.

Hac bittikten sonra isteyen istediği kadar tavaf ve umre yapabilir. İsteyen hacılar bayramın kalan günlerinde yine Cemerat (cemreler, şeytan)’a giderek şeytan taşlar ve taşlama 70 taşa bağlanır. Medine’yi ziyaret etmeyenler Medine’yi ziyaret ederler. Son bir tavaftan sonra herkes memleketine döner.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİN HAC KAYITLARI

017 yılı Haccına müracaat eden; Şehit Yakını (anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ve Gazilerin (kendisi ve eşi) kayıtları ise 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla İl Müftülüklerinde yapılacaktır.