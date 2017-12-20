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AKP’li Grup Başkanvekili İnceöz,  HDP’li Paylan’ın üzerine yürüdü 

Meclis'te AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, kendisine "Ahlaksızlık yapma" diyen HDP Milletvekili Garo Palyan'ın üzerine yürüdü.

17:4620 Aralık 2017
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AKP’li Grup Başkanvekili İnceöz,  HDP’li Paylan’ın üzerine yürüdü 
Meclis'te AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, kendisine "Ahlaksızlık yapma" diyen HDP Milletvekili Garo Palyan'ın üzerine yürüdü.

Meclis’te HDP'li Garo Paylan, Malta-Panama belgeleri ve Zarrab davası üzerinden hükümeti eleştirerek, “Amerikan yargısında bizim hırsızlığımızın, yolsuzluğumuzun yargılanması bu Meclisin ve ülkenin utancıdır” dedi.

HDP'li Garo PAYLAN

HDP’li Garo PAYLAN

Meclis Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan Man Adası belgelerini hatırlatarak “Siz Sayın Maliye Bakanı “Nereden buldun?” diye soracaksınız. MASAK’ı devreye geçireceksiniz, “Nereden buldun?” diye soracak. Yoksa bu ülkede bu ahlaksızlıkla, bu vergi ahlaksızlıklarıyla yürüyemeyiz arkadaşlar” dedi.

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Paylan’ın bu sözlerine AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz kürsüye çıkarak ” Mecliste ahlak dersi alacağımız son kişi siz olabilirsiniz, olamazsınız; onu da özellikle belirtmek istiyorum. Son kişi bile değilsin sen bu Parlamentoda” diye karşılık verdi.

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Bunun üzerine Garo Paylan, İlknur İnceöz’e  “Ahlaksızlık yapma!” deyince  AKP’li milletvekilleri Paylan’ın sözlerine tepki gösterdi. İlknur İnceöz ise HDP sıralarına doğru Paylan’ın üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine oturuma ara verildi. Araya giren milletvekilleri tartışmanın büyümesini önledi.

DHA

Son güncelleme: 17:4720.12.2017
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