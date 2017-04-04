AKP’li İyimaya: Ne ‘Evet’te ne de ‘Hayır’da kaos çıkar!

Referandum sürecini değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Ahmet İyimaya, “Ne 'evet'te ne 'hayır'da kaos olmaz. Türkiye o dönemleri aştı, olmaz” dedi.

TBMM’de bir grup gazeteciyle sohbet eden AKP’li Ahmet İyimaya, ‘Anayasa Değişikliği Ekseninde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-Anatomik ve Diyalektik Bir Yaklaşım- İtirazlar Cevaplar’ başlıklı bir makale hazırladığını belirtti. “Genellikle yüzeysel tartışma yapılır, slogansı cevaplar verilir, işin özüne inilmez” diyen İyimaya, makalesinde işin özüne indiğini söyledi.

‘TOPLUMDA GERGİNLİK YOK’

Kampanyanın gergin geçip geçmediğinin sorulması üzerine İyimaya, kampanyadan çok oy kullanacak toplumu değerlendirdiğini söyledi. “Toplum olgunluk, sindirme, içselleştirme bakımından siyaset kurumunun çok ötesinde” diyen İyimaya, gerginliğin, kutuplaşmanın toplumdan siyasette olduğunu vurguladı. Siyasetin dilinin, seçim süreçlerinde daima hararet ekseninde olduğunu ifade eden “Bu işe mi yarıyor?” sorusuna “Bence yaramıyor. Latin atasözü var ‘konuda güçlü ol ifadede uslu ol’. Beni sevindiren şu toplumda bir gerilim ve gerginlik göremiyorum” yanıtını verdi.

‘CHP’Lİ TEZCAN İLE ANAYASAYI ANLATTIK

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre; Referandum sürecinde diğer seçim süreçlerinde olduğu gibi kampanyalara dönük bir engellemenin olmaması gerektiğini dile getiren İyimaya, CHP’li Bülent Tezcan ile ortak bir etkinlikte anayasa değişikliklerini öğrencilere anlattıklarını söyledi. Öğrencilerden çok seviyeli sorular aldıklarını kaydeden İyimaya, “Bir konuya tek seçenekli cevap veremezsiniz ki, 7-8 tane seçenek var, o seçenekler sizin birikiminiz, tercihleriniz hangisini uygun hale getiriyorsa onu cevap verirsiniz. Bülent Bey de kendi seçeneklerini söyledi ben de kendi seçeneklerimi. Gayet olumlu oldu mesala…” diye konuştu.

‘NE EVET DE NE HAYIR DA KAOS OLMAZ’

Referandum sonuçlarıyla ilgili tartışmaları da değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı İyimaya, “Ne ‘evet’ de ne ‘hayır’ da kaos olmaz. Türkiye o dönemleri aştı, olmaz. Ama 17 Nisan’da bütün partilerin sorumluluğu var. Demokrasi, hoşgörü… Hem sandığı biz ortak hakem olarak koyuyoruz. Sandığın sonucunda şu çıkar, bu çıkar. ‘Bu çıkarsa karşıyım, o çıkarsa karşı değilim’ olmaz o. Toplumda öyle bir şey olmaz. 17 Nisan bir normalleşme bariyeridir. Hararet aşağıya iner. Toplumda ben öyle bir hararet de görmüyorum. Tabi benim gezdiğim daha çok bilim, üniversiteler, gençlerde öyle bir şey de görmüyorum, gençler gayet iyi” diye konuştu.

‘GENÇLER İÇERİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR’

AKP’li İyimaya, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişiklik metninin gençler tarafından bilinip bilinmediğine ilişkin soru üzerine, “Felaket biliyorlar, öyle bir soru soruyorlar ki, müthiş soru soruyorlar” dedi. Referandum çalışmaları sırasında gençlerden kendisine en çok bölünme olup olmayacağının sorulduğunu aktaran İyimaya, milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesinin ve partili cumhurbaşkanlığının da en çok sorulan konular arasında yer aldığını söyledi.

‘ELEŞTİRİ ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN SİYASET, TEK KANATLI SİYASETTİR’

Mevcut parlamenter sistemin kriz ürettiğini belirten AKP’li İyimaya, getirmek istedikleri sisteme muhalefet eden kesimlerin de kendi önerilerini ve modellerini ortaya koyması gerektiğini vurguladı. İyimaya, “Şu anda eleştiri üzerine yürütülen siyaset, tek kanatlı siyasettir. Muhalefetin, mutlaka bir seçenek üretmesi lazım. Bu noksan. Tek kanatlı bir çalışma” diye konuştu.

‘FESİH, PARLAMENTER SİSTEMİN BİR KURUMUDUR’

Kamuoyunda çok tartışılan ‘fesih yetkisi’ konusunda da açıklamalar yapan AKP’li İyimaya, fesihin parlamenter sistemin bir kurumu olduğunu, başkanlık sisteminde ve cumhurbaşkanlığı sisteminde tabiatı itibarıyla fesihin bulunmadığını söyledi. İyimaya, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı sisteminin iki kurucu unsurundan ikincisi sabit süreler sistemidir. Yani yasama organı 4, 5, 7 yıllığına, yürütme organı da aynı şekilde seçiliyor. Bunun alt başlığı, biri öbürünü sonlandıramaz. Yani parlamenter sistemdeki bir fesih kurumu, başkanlık sisteminde olmaz. Fesih, feshedilen organın anayasada tanımlı sonuçlarla işlevi sona erer. Ama bir fesih, feshedilen organla birlikte feshedeni de ortadan kaldırıyorsa o fesih değil. Bu, anayasa biliminin yeni adlandırmak zorunda kalacağı yepyeni bir durum. Birlikte sona erme… Fesih, hiçbir zaman feshedenin varlığına son vermez. Feshedenin varlığına da son veriyorsa o ne? İşte ona ad vermek lazım. Ben, buna öneri isim olarak ‘birlikte yenilenme’ diyorum” ifadelerini kullandı