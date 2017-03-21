AKP’nin referandum toplantısında Arınç-Gökçek detayı

Başbakan Binali Yıldırım, kuruluşundan bugüne AKP hükümetlerinde görev yapan bakanlarla parti genel merkezinde dün bir araya geldi. 11. Cumhurbaşaknı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davetli olmalarına rağmen katılmadıkları toplantıya Bülent Arınç'ın 'Melih Gökçek şikayeti' damgasını vurdu. Başbakan Yıldırım konunun takipçisi olduklarını belirterek “Gereken ikazı yapıyoruz, yapacağız da” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, kuruluşundan bugüne AKP hükümetlerinde görev yapan bakanlarla parti genel merkezinde dün bir araya geldi. 11. Cumhurbaşaknı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davetli olmalarına rağmen katılmadıkları toplantıya Bülent Arınç'ın 'Melih Gökçek şikayeti' damgasını vurdu. Başbakan Yıldırım konunun takipçisi olduklarını belirterek “Gereken ikazı yapıyoruz, yapacağız da” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım dün sabah AKP’li eski bakanlarla kahvaltıda buluşarak referandum sürecini değerlendirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın parti genel merkezinde düzenlediği kahvaltıya mazeretlerini ileten eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski AB Bakanı Egemen Bağış katılmadı. Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre; kahvaltıda 30'u aşkın eski bakan yer aldı. Başbakan Yıldırım, referandum sürecine ilişkin bilgi verdiği kısa konuşmasının ardından eski bakanları dinledi. 20'ye yakın bakan görüşlerini aktarırken, Yıldırım da notlar aldı.

‘SAHAYA İNİN’ ÇAĞRISI

Toplantıda söz alan bakanların önemli bölümü, seçim bölgeleriyle ilgili gözlemlerini aktarırken, “Başlangıca göre son zamanlarda ‘evet' oyları artmaya başladı” diyerek, ‘Evet' oylarının yüzde 50'nin üzerine çıktığını savundu. Eski bakanlar, bunun nedeni olarak da sahaya inilip çalışmaların hız kazanmasını ve anayasa paketiyle getirilenlerin anlatılmaya başlanmasını gösterdiler. Yıldırım da ‘evet' oylarının giderek arttığını belirterek sıkıntı görünmediğini belirtti. Birçok bakan hükümetin terörle mücadelesinin başarılı olduğunu kaydetti. Başbakan eski bakanlarından davet beklemeden parti etkinliklerine katılmalarını, referandum sürecinde sahaya inmelerini de istedi.

MELİH GÖKÇEK VURGUSU

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, toplantıda parti içinden ve sosyal medyadan kendisine yönelik suçlamaları gündeme getirdi. Başbakan Yıldırım da, takip ettiklerini belirterek, “Gereken ikazı yapıyoruz, yapacağız da” dedi. OHAL KHK'ları ile ihraçların da gündeme geldiği toplantıda bazı bakanlar, “Bu iş hedefinden şaşmamalı” diyerek ihraçlara dikkat çekti. Yıldırım da, “Çok dikkatli davranılıyor, ama hata varsa düzeltilir” dedi.