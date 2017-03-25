Ambalaj fabrikasında yangın

Yangın, saat 04.00 sıralarında Orhanlı Merkez Mahallesi Beyazgül Sokak üzerinde bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanı gören bir vatandaş durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Orhanlı-Tuzla Organize bölge ve Kurtköy’den çok sayıda itfaiye ekibi yanan fabrikaya sevk edildi. Fabrikanın çatı kısmının alev aldığı yangın anı cep telefonu kamerası tarafından da kaydedildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı ve yaralanan bulunmazken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
DHA