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Ambalaj fabrikasında yangın

Tuzla Orhanlı'da bulunan bir ambalaj fabrikasında saat 04.00 sıralarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
06:1525 Mart 2017
Gündem
Ambalaj fabrikasında yangın
Tuzla Orhanlı'da bulunan bir ambalaj fabrikasında saat 04.00 sıralarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Orhanlı Merkez Mahallesi Beyazgül Sokak üzerinde bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanı gören bir vatandaş durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Orhanlı-Tuzla Organize bölge ve Kurtköy’den çok sayıda itfaiye ekibi yanan fabrikaya sevk edildi. Fabrikanın çatı kısmının alev aldığı yangın anı cep telefonu kamerası tarafından da kaydedildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı ve yaralanan bulunmazken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Son güncelleme: 08:1025.03.2017
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