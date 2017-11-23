Arınç’tan çarpıcı iddia: Beni yok etmek istediler!

AKP'den uzaklaştırıldıktan sonra uzun süre sessiz kalan Bülent Arınç, Haber Türk'te katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Kendisini yok etmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Arınç, Kozmik Oda’ya girilmesinden FETÖ'ye kadar birçok konuda çarpıcı ifadelerde bulundu.

AKP’nin kurucularından olan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Habertürk TV'de ekrana gelen ‘Açık ve Net' programına konuk oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Arınç, “Yeni oluşum” iddialarına değindi.

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“BİZİ YIPRATMAK İÇİN UYDURULMUŞ”

Bu iddiaların safsata olduğunu ileri süren Arınç, “Bunlar, bizi yıpratmak için görevlendirilmiş bazı kişilerin uydurmasıdır. Biz muhalif değiliz. Benim için Recep Tayyip Erdoğan çok önemlidir ve benim adeta kardeşim mesabesinde gördüğüm birisidir” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’A ADAY OLMAMASINI SÖYLEDİM”

“Eskiden bizdik, şimdi ben olduk” sözünün hatırlatılması üzerine ise Arınç, ” Bu parti Tayyip Erdoğan'ın partisi değildir. Bu parti millletin partisidir, bir şahsın partisi olamaz. Eleştiri bende hep vardı. Erbakan Hoca'yı da eleştiriyordum. Ama hiçbir zaman bana saygısızlık yapmazdı. 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan'a aday olmaması gerektiğini söyledim. Çünkü senin gibi bir başbakan bu ülkeye gelmedi, sen icracı bir başbakansın” dediğini belirtti.

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“BÜYÜK ÇOĞUNLUK GÜLEN’E SEMPATİ DUYMUŞTUR”

FETÖ ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Arınç, “Ben şundan çok eminim, bu 80 milyonluk kitlede belki 80 kişi haricindeki herkes Fethullah Gülen'in belki bir dini lider olarak, belki eğitim hizmetlerinin güzelliği karşısında bir sempati beslemiş olabilir. Ama o 80 kişi hariç, hiç kimse 15 Temmuz gibi bir ihaneti düşünmemiştir” dedi.

Arınç FETÖ ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz'dan önceki süreçte Gülen cemaatini öven açıklamalardan dolayı FETÖ'cülük suçlaması yapılıyorsa, başımızdaki cumhurbaşkanımızdan siyasi parti liderlerine varıncaya kadar, devlet bürokrasinin en üst noktasından en alt noktasına kadar bunlar hakkında olumlu sözler sarf etmiş olan herkesi bu kefenin içine koymak lazım. Bana FETÖ'cü diyecek bir akılsız varsa bu ülkede, lütfen bunu genel manada düşünsün ki, ‘Bunları yüreklendirecek bir açıklama yapmıştır’ sorusunun kimler karşılığı olabilir, bunları da bir aklına getirsin.”

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“TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUKLARINI 15 TEMMUZ’DA ANLADIM”

15 Temmuz’dan önce FETÖ’yle ilgili olumsuz bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Arınç, “Ben bu yapının silahlı terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'da anladım. 15 Temmuz öncesinde bu cemaatin, bir silahlı terör örgütü olabileceğini düşünmemiştim. Bana kalkıp da kimse, ‘Sen FETÖ'cülere güç verdin' demiyor. Bu özellikle troll ve troliçelerin bir insanı linç ederken kullandıkları yöntemler. Ben bunların kirli emellerine alet olacak ne bir söz söyledim ne de şu veya bu imkânı tanıdım. Bir tek gün oy istemedim, bir tek gün de desteklemedim” ifadesini kullandı.

“BENİM ÜZERİMDEN OPERASYON YAPMIŞ OLABİLİRLER”

Kozmik Oda ile ilgili iddialara da değinen Arınç, “Ben olayın mağduruyum, benim üzerimden birileri operasyon yapmış olabilir, nitekim ortaya çıkan da budur. Ben hiçbir zaman suikast girişimidir demedim” sözleriyle kendisini savundu.

“BENİ KURUCULUKTAN ÇIKARDILAR”

Parti içerisinde büyük haksızlıklara uğradığını dile getiren Arınç, “Partinin üç büyük kurucusundan biri sayılan bir insanım ama partiden ayrıldıktan sonra beni kuruculuktan çıkardılar. Ve ben partinin resmi toplantılarına katılmaz oldum. Elbette kırıldım, böyle saçmalık olur mu? Bu büyük bir haksızlık. Ben bu partinin kurucusu olacağım, kendini bilmez birisi bu adam kurucu değil diyecek. Ama içime attım ve bunu gerekli yerlerde söyledim. Eksik olmasın bu konuyu bitiren Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Küsmedim ama üzüldüm. ‘Siz kurucusunuz, bu sıfatınız devam ediyor. Siz bu partide her zaman söz sahibi olacaksınız’ denildiği için Afyon toplantısına da katıldım. Daha sonra da başka ziyaretlerde birlikte olduk. Ben AK Parti'ye sadece bir sempatizan değilim; gözyaşım, sevincim, aşkım ve sevdam olan bir partiyle kurucu bağım tekrar geriye geldi” ifadelerini kullandı.

“BEN GÜÇLÜYÜM, O YÜZDEN BENİ YOK ETMEK İSTEDİLER”

“Sizi kim kurucu listesinden çıkardı” sorusuna ise, Arınç, “Hepsi malum belli kişiler. Baş harflerini söylesem olur mu? Onlar kendilerini biliyorlar. Parti içindekiler de biliyor onların kim olduğunu. İsimlerini söylersem iyice küçülmüş olurlar. Beni yok etmek istediler, çünkü ben güçlü bir insanım”dedi.

“SİYASETE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

AK Parti'yle tekrar yakınlaşmasının, FETÖ üyeliği suçlaması ile yargılanan damadı Doktor Ekrem Yeter'in durumuyla ilgili olduğu yorumlarına da sert tepki veren Arınç, “Bu diyenleri bilsem de, onların yüzlerine karşı “Siz alçaksınız” diyebilsem. Damadımın tamamen bir gün aklanacağını imanım kadar biliyorum. Benim siyasi bir beklentim yok. Aktif siyasete de dönmeyi düşünmüyorum” vurgusunu yaptı.

“GÖKÇEK MEVZUSU ARTIK KAPANDI”

Arınç, 7 Haziran sürecinde Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le aralarında yaşanan tartışmalarda değindi. ‘Parsel’ tartışmasının artık geride kaldığını savunan Arınç, “Ben, aramızdaki sorunun artık kesinlikle bittiğine inanıyorum. Barışmak söz konusu değil ama artık bu konuyu tartışmaya kimsenin ihtiyacı yok. Benim için bu mevzu artık kapandı” dedi.