Atatürk’ten 16 Nisan öncesi yıllar önce yazılmış uyarılar

Mustafa Kemal Atatürk'ün adeta bugünler için söylediği sözler, okudukça daha da anlam kazanıyor...

Mustafa Kemal Atatürk'ün adeta bugünler için söylediği sözler, okudukça daha da anlam kazanıyor...

Atatürk’ün ne kadar öngörülü ve vizyonlu biri olduğunu söylemeye gerek yok. Buna Nutuk’u okurken defalarca şahit olduk. Duvarlarda asılı olan “Gençliğe Hitabe” bunun en önemli göstergelerinden biridir.

Afet İnan’ın Atatürk ve Cumhuriyet İdaresi isimli kitabında yer alan pasajlar Atatürk’ün ne denli ileri görüşlü olduğunu bir kez daha ispat etti.

1965 yılında ilk basımı yapılan kitapta Atatürk’ün çevresine ve dolayısıyla halka yaptığı uyarılar belki de en çok 16 Nisan Referandumu öncesi önem arz ediyor.

Sözcü yazarı, tarihçi Sinan Meydan’ın kaleme aldığı “Atatürk’ten tarihi uyarı: Egemenliğinizi asla bir şahsa vermeyin” isimli son yazısındaki, bu kitaptan alınmış maddeler bizi bir kez daha düşünmeye itti.

İşte Ata’nın muhteşem sözlerini ihtiva eden özel video…

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