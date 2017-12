Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı! Tepkiler üst üste geliyor… Peki şimdi ne olacak? Son dakika haberleri…

İçişleri Bakanlığı kararı ile CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı. CHP'den üst üste destek çağrıları yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı saat 12.00'da Ataşehir Belediyesi'nde olağanüstü toplama kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Anayasa'nın 127’nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

İLGEZDİ’DEN İLK AÇIKLAMA: HUKUK ÇÖKMÜŞTÜR

İlgezdi “Benim alnım ak başım dik, kendini şikayet eden tek belediye başkanı benim. Kendimi şikayet eden tek belediye başkanı benim. Hodri meydan gitsinler kendi belediye başkanlarını şikayet etsinler. Neymiş ‘evrak karartıyormuşuz.' Medya elinizde, yargı elinizde gereğini yapın. Bu siyasi bir davadır. Hukuk çökmüştür” dedi.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Ataşehir Belediyesine ilişkin süreci ise CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sözcü'ye anlattı. Altay “Kayyum tartışmalı bir konu. Zaten görevden uzaklaştırılan belediye başkanları için belediye meclisinde 10 gün içinde yeni belediye başkanı seçmek için toplantı yapılması gerekir. Yeni başkan 10 gün içinde seçilmek zorunda. Sonra soruşturma sona erip başkan aklanınca da görevine döner” dedi.

İlgezdi’nin mal varlığıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na kendini ihbar etmiş bir siyasetçi, belediye başkanı olduğunu söyleyen Altay, yapılan soruşturmalarda en ufak bir şeye rastlanmadığının altını çizdi.

CHP ACİL KODLU ÇAĞRI YAPTI

Öte yandan CHP, acil olarak tüm Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerini Ataşehir Belediyesi önüne çağırdı.

VEKİLLER VE BELEDİYE BAŞKANLARI, BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Ataşehir Belediye Binası önünde yapılan ortak açıklamaya; Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Yasemin Öney Cankurtaran, Engin Altan, Seyit Torun, Bülent Tezcan, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Ali Özcan, Onursal Adıgüzel, Sibel Özdemir, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve 14 belediye başkanı katıldı.

“BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK”

Ortak açıklamayı CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yaptı. Tezcan, kararın hukuksuz olduğunu dile getirerek, “Direneceğiz ve kazanacağız. Belediye başkanlarımızı yedirtmeyeceğiz. Başımızı öne eğecek hiçbir şey yapmayan belediye başkanımızın arkasında durmaya geldik, durmaya da devam edeceğiz” dedi. Tezcan, “Kendi etrafındaki akraba-taallukatının hesabını veremeyenler, bu hesabı örtebilmek için bir intikam ve öç alma operasyonuyla bugün Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’ye haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir saldırıya geçmişlerdir. Bizim belediye başkanımızdan hiç bir şüphemiz yok. Kendisi başkaları gibi soruşturmalardan kaçmadı, başkaları gibi birilerine yalvarmadı, kirli pazarlıkların parçası olamadı. Ne yaptı? Meydan okudu. Hodri meydan dedi. Gitti savcılığa dedi ki, varsa verilecek hesabım buradayım… Bizim belediye başkanlarımızdan şüphemiz yok, vermeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. Belediye başkanlarımızın arkasında duracağız. Halkın seçtiği belediye başkanlarına iktidar eliyle sahte soruşturmalarla yargı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“BİR HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı konuşmada, “Bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bir adaletsizlikle karşı karşıyayız ama asla bu karara boyun eğmeyeceğiz. Bu hukuki bir karar değildir siyasi bir karardır, sonuna kadar direneceğiz. Haklılığımızı ortaya koyacağız. Ortada suç teşkil eden hiç bir şey yoktur. Hepsi düzmecedir” dedi.

TAKİPSİZLİK VE BERAAT KARARLARI VERİLEN İDDİALARLA YENİ YENİ SORUŞTURMALAR AÇILDI

Altay, İlgezdi’nin görevden alınmasında dört konu olduğunu söyleyerek, şunları anlattı: Daha önce soruşturma izni verilmeyen daha soruşturma izni verilen ve yargı kararıyla kaldırılan ve daha önce hakkında takipsizlik kararı verilen ve daha önce beraat edilen bütün iddialarla ilgili şuanda yeniden bir idari soruşturma başlatıyorlar. Yani beraat edilen iddialar dahil dört ana başlıkta yeniden soruşturma açıyorlar.

Burada dört temel konu var.

Birinci iddia, kendisi ve yakınlarının mal varlığında usulsüz artış. Bununla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcısı 2015-100639 numaralı soruşturma evrakıyla 3.8.2017’de takipsizlik verdi.

İkincisi Erguvan Barış Parkı ihalesi. Ak Parti'li belediye meclis üyeleri bununla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Soruşturma açılmış, takipsizlik verilmiş, buna takipsizliğe itiraz edilmiş, bunun üzerine itiraz reddedilmiş.

Üçüncüsü Buz Rezidans işi. Konuyu hem İçişleri Bakanlığı müfettişleri hem de Büyükşehir Belediyesi müfettişleri inceliyor. ‘Soruşturma iznine konu tespit edilemedi’ diye rapor ediyor. Ve bu karar için de Danıştay’a itiraz ediyorlar. Danıştay bunu da reddiyor, ‘yok bir şey’ diyor.

Dördüncü olarak da ‘imar kirliliğine konu olan binaları niye yıkmadın’ diyorlar. Bana İstanbul’da imarsız, imar kirliliğine konu, ruhsatsız, Ak Parti'li ve CHP’li belediyeler dahil, 39 belediyeden bir tane imar kirliliği ya da imarsız binanın yıkıldığına dair bir işlem göstersinler. Hangi belediye yıkıyor, kim yıkıyor? Bu konuda da açılan davada Battal İlgezdi beraat ediyor.

Bu durumun, Ataşehir halkının iradesine gasp olayı olduğunu söyleyen Altay, “Biz hem Ataşehir halkının iradesine hem milli iradeye hem de battal İlgezdi’nin şahsında CHP’li belediyelerin tabanına sahip çıkacağız. Bunda kararlıyız” dedi.

CANPOLAT: NE YAPARSANIZ YAPIN

CHP İl Başknı Cemal Canpolat ise “Bizim belediyelere yönelik operasyon yapılacağının zaten günlerdir dedikodusunu yapıyorlardı. Bunu niye yapıyorlar. AKP'nin gidişi çöküşü hızlandıkça saldıracak alanlar aramaya başladılar. Ataşehir Belediye Başkanımız, İl başkanımız Murat Karayalçın döneminde savcılığa giderek bizzat hakkındaki iddialar için savcılığa başvurmuştu. 3 yıldır hem Ataşehir belediyemizde hem de diğer belediyelerde boza pişiriliyor. Ne yaparsanız yapın bunlar belediyelerimizin başarısını geri döndürmez.” dedi.

Canpolat, “Bu AK Parti´nin kendi üstündeki yolsuzluklarını örtbas etmenin, kapatmanın bi operasyonudur. Ataşehir Belediye başkanımız kendisi iki sene önce Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi için suç duyurusunda bulunmuştur. ‘Gelin hakkımda benimle ilgili çıkan haberleri soruşturunuz.' diyerek, Cumhuriyet Başsavcılığı´na bizzat il başkanı ile birlikte gidip başvurmuştur. Kendisi ve ailesi her seferinde her gün bir müfettişle karşı karşıyadır. Burada bir tek hedef vardır. Cumhuriyet Halk Partili başarılı belediye başkanlarının başarısını, başarısız gibi gösterme operasyonudur. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri teslim alma operasyonudur” dedi.

“TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini teslim etmeyeceklerini söyleyen Canpolat, “Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik talimatla yapılan operasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar kavga vereceğiz. Şimdi basın aracılığıyla soruyorum. İçişleri Bakanına, hangi evrakı istediniz de, Battal İlgezdi vermedi size? Hangi belgeyi istediniz de o belgeyi vermedi? Tehlikeli olarak görüp el çektiriyorsunuz. Bu operasyonu size yaptırmayacağız. Bütün partilileri bütün İstanbulluları buraya davet ediyorum. Bütün milletvelillerini buraya davet ediyorum. Bu ülkeyi sizin keyfi yönetiminize bırakmayacağız. Biz her türlü kavgayı vermeye, her türlü mücadeleyi vermeye, her türlü bedeli vermeye Cumhuriyet Halk Partililer olarak, İstanbullular olarak hazırız. Bu esas İstanbul´da 5 milyon oyun hayır çıkmasının bedelidir. Siz ne yaparsanız yapın, İstanbul'u alacağız, sizi de seçimle göndereceğiz. Dünyanın her yerinde saldırıların katmerli arttığı dönem faşizmin ayak seslerinin geldiği dönemdir. Biz bu ülkeyi faşistlere ve faşist diktatörlere teslim etmeyeceğiz. Bunun kavgasını sonuna kadar vereceğiz” ifadelerimi kullandı.