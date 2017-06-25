Bayram geldi! İşte en güzel bayram mesajları (2017 ŞEKER BAYRAMI)

Ramazan bitti bayram geldi. Bayram için hazırlanmış, derin anlamlara sahip, en güzel bayram mesajlarını sizler için topladık. Şeker gibi bir bayram dileği geçirmeniz dileğiyle, Ramazan Bayramı'nızı kutlarız. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz, mesaj olarak Whatsapp üzerinden atabileceğiniz en güzel bayram mesajları resimli ve yazılı olarak haberimizde yer almakta. İşte 2017 Ramazan Bayramı'na özel en güzel bayram mesajları...

Bayram mesajları bayramın gelenekselleşen öğelerinden biri haline geldi. Sevdiklerinin yanına gitme imkanı bulunmayanlar bayram mesajlarıyla gönülerini alarak onların bayramını kutlayacak. Gelişen teknolojiyle birlikte bayram kutlamaları da değişime uğradı. Sevdikleriyle görüşme imkanı bulamayan birçok kişi sosyal medya üzerinden, Facebook, Twitter hesaplarından bayram mesajları gönderecek. SMS’le başlayan bayram mesajları zamanla değişime uğrayarak WhatsApp üzerinden gönderilmeye başlandı. Haberimizde tüm bu mecralardan paylaşabileceğiniz çeşitli bayram mesajlarını derledik. İşte günün anlam ve önemine yönelik bayram mesajları…

BAYRAM MESAJLARI (BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN)

* Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah”ı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.

* En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsun…

* İslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.

* Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

* Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın Nurlanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

* Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Ramazan bayramınız kutlu olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

– Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

-Mübarek Ramazan Bayramı Sana ve Ailene Bol Mutluluk Bol Huzur Ve Refah bir Hayat Getirsin, Bu Bayramın Güzelliğini ve Bereketini Evine Getirsin Kalbine İman Nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..

* Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı Bayramlar.

* Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

* Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun…