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Bodrum’da büyük panik! Okulun yakıt tankı patladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli’ne ait yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

18:0623 Kasım 2017
Gündem
Bodrum’da büyük panik! Okulun yakıt tankı patladı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli’ne ait yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli'nin atık malzemelerini almak üzere MKE'den yetkililer okula geldi. Atık malzemelerin yüklenmesi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle fuel-oil tankında bir patlama oldu, ardından da yangın başladı.

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Bir anda büyüyen alevler kazan dairesinin bir kısmını sararken, kazan dairesinde çalışma yapan işçiler ve sınıflarındaki öğrenciler tahliye edildi.

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Haber verilmesi üzerine okula gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle çalışma yapmakta zaman zaman zorluk yaşayan ekipler, alevleri bir süre sonra söndürdü.

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Yangın nedeniyle panik yaşayan ve fenalaşan öğrencilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

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Yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden sınıflarına girdi. Jandarma ise yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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