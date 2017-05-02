Bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar!

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere olan TIR’da şüphe üzerine yapılan aramalarda, toplam 775 kilo 75 gram eroin ele geçirildi. Gümrük yetkilileri, uyuşturucunun, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu belirtti.

Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gelen İran uyruklu A.E. ve yanındaki ikinci sürücü J.S.'nin bulunduğu plastik yapımında kullanılan toz madde taşıyan TIR, risk analizleri kapsamında X-Ray taramasından geçirildi. TIR dorsesinde toz formunda yasal yükün arasına gizlenmiş farklı bir yoğunluğa rastlanmadı. Ancak tarama sırasında TIR sürücülerinin şüpheli hareketleri üzerine gümrük yetkilileri TIR’ı daha detaylı arama için arama hangarına çektirdi. Burada narkotik dedektör köpekler ‘Zeus’, ‘Thea’ ve ‘Benga’ ile daha detaylı arama yapıldı. Köpeklerin, TIR dorsesinin belirli bölgelerine aşırı tepki vermesi üzerine, dorsesi açıldı. Gümrük Muhafaza ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile yapılan incelemede, araç içerisinde bulunan toplam 825 torba tek tek açılarak kontrol edildi. Yasal yükün arasına gizlenmiş 31 torba içerisinde 775 kilo 75 gram eroin ele geçirildi. Gümrük yetkilileri, uyuşturucunun değerinin 77 milyon 600 bin lira olduğunu belirtti.

Araç sürücüleri A.E. ve J.S., Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

5 AYDA 5 TON UYUŞTURUCU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son 5 ayda sınır kapılarında 5 tonun üzerinde uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıklarken, 775 kilo 75 gram uyuşturucunun, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu belirtildi.

İRANLI ŞOFÖRLER TUTUKLANDI

Edirne’de Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurtdışına çıkış yaparken yapılan aramada 775 kilo 75 gram eroin ele geçirilen TIR’ın sürücüleri İran uyruklu Akbar Ebrahımzadem ile Jafar Samı Keshmesh Tapeh, soruşturmalarını ardından çıkarıldıkları Edirne 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı.

Edirne 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde ifare veren sürücülerden Akbar Ebrahimzadeh, eroin ele geçirilen TIR’ın babasına ait olduğunu belirterek, Niknam firmasına taşıma hizmeti verdiklerini söyledi. Ebrahimzadeh, “İran’da Niknam firmasını sahibi Emir İsmaili’yi ben aradım, yüklenecek mal varmı diye sordum. Beni bir başka şahsın arayacağını söyledi. Ardından Emir Sadiki arayıp, malın yükleneceği adresi mesaj attı. Belirtilen adrese gittim, yükleri bir depoda TIR’a yüklediler. Yükleme yapılırken ben yükün başındaydım. İran’ın Kum şehrinde gümrük işlemlerini yaptık. Bazirgan’a geldiğimizde yanımdaki yedek şoför vizesi olmadığı için ayrıldı. Benim kullandığım TIR’ın dışında başka bir araca da aynı yük yüklenmişti. O TIR benden önce gümrük sahasına gelip Türkiye’ye giriş yapmış. Edirne’ye geldiğimde o aracı gördüm. Şoför köylüm ve tandığım bir kişiydi. Araç İran’da x-ray cihazına sevk edilmedi. Ancak Türkiye’de sevk edildi. Her hangi bir şey çıkmadı. Erzurum yakınlarında 1, Sivas yakınlarında 8, Bolu yakınlarında da 11 saat mola verdik. Aracın başından hiç bir şekilde ayrılmadık. Yükle birlikte uyuşturucunun ne şekilde konulduğunu bilemiyorum. Ancak yüklemiş olsa da bunu Emir Sadiki yapmış olabilir. Ayrıca Emir Sadiki ben İran’dan çıkarken cep telefonu ile aradı. Diğer TIR’la birlikte yola devam edin aksi takdirde yükümü boşaltmayacağını, kabul edilmeyeceğimi söyledi. El konulan cep telefonumda diğer bilgiler mevcuttur. Bunların araştırılmasını talep ederim” dedi.

Jafar Samı Keshmesh Tapeh, hakkındaki suçlamaya kabul etmediğini belirterek, olayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Tapeh, diğer sanık Akbar ile İran’dan Türkiye’ye gelmediklerini belirterek, “Giriş yaptığımız sınır kapısı Gürbulak’tı. Benim kullandığım TIR içinde cam yükü vardı, yükümü Romanya’ya götürüyordum. Akbar’ın amcasının oğlu olan Bayram beni arayıp, Akbar’ın acemi olduğunu, yolu bilmediğini ona eşlik etmemi istedi. Ben de Akbar’ın bulunduğu TIR’a geçtim. Benim olayla bir ilgim yok” diye ifade verdiği öğrenildi. TIR sürücüleri İran uyruklu Akbar Ebrahımzadem ile Jafar Samı Keshmesh Tapeh, tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA