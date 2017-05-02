CHP’de A Takımı revizyonu geliyor

Referandum sonrası olağanüstü kurultay seslerinin yükseldiği CHP’de MYK değişikliği gündeme geldi. Kulislere göre en az 5-6 isim görevinden alınacak...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını oluşturan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında revizyona gidebileceği bildirildi. Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonrasında milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, il başkanlarından oluşan yetkili kurullarını toplayarak değerlendirme yaptı ve nabız ölçtü.

KURULTAY ÖNE ÇEKİLECEK

Kılıçdaroğlu 8 Mayıs günü de CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Yetkili kurullarda olağanüstü kurultay talepleri yüksek sesle dile getirilmese de, CHP Ocak 2018'de yapılması planlanan kurultayı bu yılın kasım ya da aralık ayına çekmeyi planlıyor. CHP, il ve ilçe kongreleri için de taslak takvim üzerinde çalışılıyor.

PARTİ SÖZCÜSÜ DEĞİŞEBİLİR

Meclis'te özellikle yeni anayasa için gündeme gelecek olan uyum yasaları sürecinde ‘sert muhalefet' yapma kararı alan CHP'nin genel merkez ekibinin de, bu doğrultuda yenilenebileceği belirtiliyor. Kulislere yansıyan beklentiler arasında Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında revizyona gidebileceği de bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcıları arasında 5 ya da 6 kişilik bir revizyona gidebileceği belirtiliyor. Görev dağılımlarında değişiklik ve parti sözcüsünün değişmesi de bu beklentiler arasında bulunuyor.

BAZI İSİMLER PM'DEN OLACAK

CHP MYK'da halen Kamil Okyay Sındır Genel Sekreter, Tekin Bingöl, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Erdal Aksünger, Zeynep Altıok, Çetin Osman Budak, Yasemin Öney Cankurtaran, Lale Karabıyık, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Öztürk Yılmaz da Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. CHP MYK'daki değişiklik Parti Meclis üyelerinden bazılarının MYK'ya kaydırılması biçiminde gerçekleşecek.

Bingöl'e istifa çağrısı!

CHP'nin geçen hafta Ankara'da yapılan il başkanları toplantısına Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'e yönelik “istifa” talebi damga vurmuştu.

Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, Bingöl'ün istifasını isterken, devreye giren Genel Başkan Kılıçdaroğlu ortamı yumuşatmıştı. Basına kapalı toplantıda Güder'in, Bingöl'ü eleştirerek, “Örgütü taşıyamayan bir kişi, o kotlukta oturmamalı, istifa etmeli. Eğer etmiyorsa ilk kurultayda yeniden seçilmemesi için ben de elimden geleni yaparım” dediği öğrenilmişti. Devreye giren Kılıçdaroğlu ise “Arkadaşlarımız sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışıyor. Özellikle Tekin Bey de, gece gündüz demeden uğraşıyor, yaptığı iş kolay değil. Biz de kendisiyle uyumlu çalışıyoruz”

demişti.