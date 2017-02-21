‘Sanat merkezleri kundaklanıyorsa o ülke karanlığa gömülmüş demektir’

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Balbay, "Bir ülkede eğer sanat merkezleri kundaklanmaya başlamışsa o ülke karanlığa gömülmüş demektir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Balbay, "Bir ülkede eğer sanat merkezleri kundaklanmaya başlamışsa o ülke karanlığa gömülmüş demektir" dedi.

CHP’li Mustafa Balbay, İstanbul Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasını Meclis gündemine taşıdı. Müjdat Gezen’i kundaklama olayından sonra yaptığı açıklamadan dolayı kutlayan CHP’li Balbay, şunları söyledi:

“İstanbul’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı, ateşe verildi. Bir ülkede eğer sanat merkezleri kundaklanmaya başlamışsa o ülke karanlığa gömülmüş demektir. Türkiye’nin geleceği Müjdat Gezen ‘in ve onun gibi sanata inanan, aydınlığa inanan insanların elindedir. Eğer bir ülkede mizaha saldırı başlamışsa o ülkede yönetim çok gülünç duruma düşmüş demektir, ülkeyi yönetemez hâle gelmiş, mizaha karşı aciz duruma düşmüş demektir. Bugün Müjdat Gezen’e yapılan saldırı akıllarda geçmişteki benzer saldırı dönemlerini çağrıştırmıştır. Ancak ülkeyi yönetenlerin bundan rahatsız olmaması en az saldırı kadar ürkütücüdür. Müjdat Gezen’i bir kez daha sözlerinden dolayı selamlıyorum ve kutluyorum”

DHA