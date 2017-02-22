CHP’li Böke’ye ölüm tehididi

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye ölüm tehdidi yapıldı, polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Böke'ye tehdit, dün akşam katıldığı CNN Türk'ün canlı yayınını sırasında geldi.

Böke’nin televizyon kanalındaki konuşmasında 16 Nisan referandumunda “Hayır” kampanyası yapanların, “evet” kampanyası yapanlarla “eşit şartlarda olmadıklarını” söylemesi ve “bu ülkede hayır kampanyası yapmak, ölüm tehdidini göze almayı gerektiriyor” mesajı vermesi üzerine televizyon kanalını arayan bir şahıs, “zorluk yaşamak öyle olmaz, böyle olur” diyerek, Böke’yi öldürmekle tehdit etti.

Olay, Böke televizyon binasından ayrılmadan polise aktarıldı. Böke, gece yarısı polisler gelene kadar kanalda bekledikten sonra, yoğun güvenlik önlemi altında, Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gitti.

Benzer bir ihbarın poliste de olduğunun anlaşılması üzerine, Böke Ankara’da Esenboğa hava alanında da yine yoğun güvenlik önlemiyle karşılandı.

UÇAĞIN KAPISINDAN BORDO BERELİLER ALDI

CHP Sözcüsü’nü uçağın kapısından bordo bereliler ile CHP’liler karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte, 8 araçlık güvenlik konvoyuyla evine getirilen Böke, polisler apartmanı baştan sona arayana kadar araçtan indirilmedi.

Böke, yine polis koruması eşliğinde evine götürüldü.

BÖKE’DEN MYK SONRASI AÇIKLAMA

CHP MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin “Dün akşam bir tehdit telefonu aldınız bu nedenle emniyet güçlerinin korumasıyla birlikte Ankara’ya geldiniz. Dün akşam neler yaşandı ?” sorusu üzerine Böke şu ifadeleri kullandı: ” Bugün yaşatılıyor olan korku iklimi kendi sesini özgürce çıkarmak isteyen milyonlara uygulanıyor. Biz demirden korksak gemiye binmezdik, çocuklarımızın geleceğine dair endişemiz olmasa siyasete girmezdik. Bu tehditler bizi yıldıramaz. Dün yaşanılanın kimse için tekrar etmeyeceği bir Türkiye için ben dimdik ayaktayım, asla yalnız değilim.”