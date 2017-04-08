CHP’li İnce’den sert eleştiri

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, iktidar sözcülerinin konuşmalarında ve asılan pankartlarda 'Tek bayrak için evet' denildiğini belirterek, "Yani 'hayır' çıkarsa çift bayrak mı olacak? Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız. Ankara'nın göbeğine Barzani'nin bayrağını siz dikmediniz mi?" dedi.

Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Bolu’da İzzet Baysal Caddesi’nde halka hitap etti. Başbakan Binali Yıldırım’ın Bolu mitinginde halka ‘Bolu Beyinin torunları’ şeklinde hitap ettiğini hatırlatan İnce, “Be mübarek adam. Hadi bir sayfalık tarih bilgin yok, beygiri de mi görmedin orada? Hadi beygiri görmedin eyerini de mi görmedin orada? Memleketi kimler yönetiyor kimler” dedi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in partisinin Bolu İl Başkanlığı yanındaki binaya yazılan, ‘Allah için evet inşallah’ yazısıyla fotoğraf çektirip referandum propagandası yapmasını da eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı pankartlar gördüm gelirken. ‘Allah için evet’ demiş. Ne kadar ayıp. ‘Tek bayrak için evet’ demiş. Yani ‘hayır’ çıkarsa çift bayrak mı olacak? Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız. Ankara’nın göbeğine Barzani’nin bayrağını siz dikmediniz mi? Ne konuşuyorsunuz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 80 miting yaptık, çeşitli afişler gördük. 50’ye yakın il gezdik. Bazı şeyler gördüm. ‘Göklerden gelen karar vardır’ diyor. Allah’ın gökte olduğunu zannediyor. Allah göktedir, yerdedir, oradadır, buradadır, kalbimizdedir. Zamandan ve mekandan münezzehtir Allah. Bunu bile bilmeyen cahiller bunlar. Sanki göklerden ‘evet’ kararı varmış. Göklerden ‘evet’ ya da ‘hayır’ kararı gelmez. Ama göklerden ‘çalmayacaksın’ kararı gelir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren İnce, “FETÖ ile mücadele etmiş. 17 üniversite kurdular, 17’si de bunların döneminde kuruldu” dedi. Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ’cü generalleri bunlar yükseltti. FETÖ’cü hakim ve savcıları bunlar göreve getirdi. ‘Ne istediler de vermedik’ dedi. ‘Rabbim beni affetsin’ dedi. ‘Milletim beni affetsin’ dedi. Millet onu affetmedi, anketlerde görüyorlar. Onun için din iman edebiyatı yapıyorlar. 15 Temmuz’da sonra ‘Kandırıldım, aldatıldım’ dedi. 2 gün önce ne dedi? ‘Ne aldanan, ne aldatan oldum’ dedi. Kandırılmakla aldatılmayı farklı sözcükler gibi anlatıyor. FETÖ’ye yıllarca hizmet ettiler. Şimdi gazilik madalyası istiyor. Valla bir şartla. Önce FETÖ’ye hizmetlerinden dolayı yakasına bir madalya taksınlar, gaziliği sonra konuşuruz.”

DHA