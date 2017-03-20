CHP’li Tekin: ’10 gün önce Moskova’daydınız. Ruslarla Afrin’de üssü konuştunuz mu?’

Rusya'nın Türkiye'nin güneyinde, Reyhanlı'nın hemen karşısındaki Terör örgütü PYD-YPG bölgesinde üs kuracağı bilgisine CHP de tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalabalık bir heyetle daha 10 gün önce Moskova’da görüşmelerde bulunduğunu hatırlatarak, Erdoğan’a “Putin’le orada ne görüştünüz? Afrin’de Moskova’nın üs kurmasını da konuştunuz mu?” dedi.

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ERDOĞAN’A AÇIK ÇAĞRI; “NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜZÜ AÇIKLAYIN”

Erdoğan’a açık çağrıda bulunduğunu da kaydeden Tekin, “Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi 10 gün önce Moskova’daydı. Ziyaret sonrasında heyette bulunanların demeçlerine baktığımızda “Rusya’dan istediğimizi aldık” mesajları verildiğini gördük. Rusya’dan istediğiniz meyve, sebze, hıyar satmak mıydı da aldınız. Peki, Suriye konusunda ne görüştünüz?

Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum; Putin’le neler konuştunuz ki durum bu noktaya vardı? Açıklayın. Bugün Suriye’de yaşanan gelişmeler ışığında, Türkiye’nin 10 gün önce Moskova’da ne pazarlıklar yapıldığını bilmeye hakkı var” dedi.

“MOSKOVA’DAKİ PYD OFİSİ KAPATILSIN DERKEN, SINIRIMIZDA ÜS AÇILDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda Moskova’daki PYD ofisinin kapatılması çağırısı yaptığını da hatırlatan Tekin, “Moskova’daki PYD ofisi kapatılsın derken, şimdi sınırımızda, Türk topraklarından birkaç kilometre uzakta, değil irtibat ofisi, Rus üssü kuruluyor. Putin’le yaptığınız görüşmelerde bu konu da var mıydı?” diye konuştu.