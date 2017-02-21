CHP’li vekilin odasının kapısına yapıştırdığı ‘hayır’ etiketi söküldü

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın Meclis'teki odasının kapısına yapıştırdığı 'Hayır' etiketi söküldü. Yaşanan olay sonrası, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, etiketin sökülmüş halini sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP’li Özkan Yalım, TBMM’deki odasının kapısına ‘hayır’ etiketi yapıştırdı. Fakat bu etiket, henüz kim tarafından olduğu bilinmese de sökülmeye çalışıldı.

“REFERANDUM ŞARTLARI BELLİ OLDU ‘HAYIR’ YASAK”

Etiketin o görüntüsünü ise CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay paylaştı. Balbay, Twitter hesabından, “Uşak vekilimiz Özkan Yalım’ın Meclis’te oda kapısındaki HAYIR yırtıldı. Referandum şartları belli oldu. #HAYIR yasak!” ifadelerini yazdı.