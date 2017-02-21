CHP’li vekilin odasının kapısına yapıştırdığı ‘hayır’ etiketi söküldü

CHP’li Özkan Yalım, TBMM’deki odasının kapısına ‘hayır’ etiketi yapıştırdı. Fakat bu etiket, henüz kim tarafından olduğu bilinmese de sökülmeye çalışıldı.
“REFERANDUM ŞARTLARI BELLİ OLDU ‘HAYIR’ YASAK”
Etiketin o görüntüsünü ise CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay paylaştı. Balbay, Twitter hesabından, “Uşak vekilimiz Özkan Yalım’ın Meclis’te oda kapısındaki HAYIR yırtıldı. Referandum şartları belli oldu. #HAYIR yasak!” ifadelerini yazdı.
Uşak vekilimiz Özkan Yalım’ın Meclis’te oda kapısındaki HAYIR yırtıldı. Referandum şartları belli oldu. #HAYIR yasak! pic.twitter.com/v2BEh33Lo8
— Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) 21 Şubat 2017