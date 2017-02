Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan doğum günü teşekkürü

63 yaşına basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlara teşekkür etti.

26 Şubat 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Doğum günüm vesilesiyle dualarını esirgemeyen, tebriklerini gönderen tüm vatandaşlarıma gönül dolusu teşekkürler RTE” ifadelerini kullandı. 56 saniyelik mesajında ise Erdoğan “Muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim. Bugün doğum günüm münasebetiyle yaptığınız dualar ve gönderdiğiz mesajlar için hepinize teşekkür ediyorum. Her duanın, her mesajın bende özel bir yeri olduğunu bilmenizini istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Mevlam hepimize ömrümüzün her anını, iyilik, güzellik ve doğruluk yolunda harcamayı nasip etsin” dedi.