Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı’nın halasının oğlu, İzmir’de vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halasının oğlu Mehmet Aydoğan, 2 ay önce böbrek nakli olduğu Ege Ünivresitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.
15:5326 Mart 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı’nın halasının oğlu, İzmir’de vefat etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halasının oğlu Mehmet Aydoğan, 2 ay önce böbrek nakli olduğu Ege Ünivresitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halasının oğlu Mehmet Aydoğan, böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşadı. 2 ay önce, Mehmet Aydoğan’a, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde oğlundan böbrek nakli yapıldı. Başarılı operasyonun ardından taburcu edilen Mehmet Aydoğan, birkaç gün önce yüksek ateş şikayetiyle tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet Aydoğan, bu sabah saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, nakilden sonra kendisini hastanede ziyaret ettiğini belirterek, “Sağlık durumu gayet iyiydi bana Cumhurbaşkanımızla yaşadığı çocukluk anılarını, Kasımpaşa günlerini anlattı. Birkaç gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Bu sabah yoğun bakımda hayatını kaybetmiş. Cenaze, İstanbul’a gönderildi” dedi.

DHA

Son güncelleme: 19:1026.03.2017
Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar