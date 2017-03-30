Ekmek arası eroine ‘Çapkın’ geçit vermedi

Erzurum’da polisin düzenlediği operasyonda Van'dan İstanbul'a giden otobosün bagajında narkotik köpek Çapkın'ın katıldığı aramada, tandır ekmekleri arasına poşetlerle yerleştirilen 10 kiloeroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Van'dan İstanbul'a uyuşturucu nakli yapılacağı duyumu üzerine harekete geçti. Polis, sürücüsü ve plakası saklı tutulan yolcu otobüsünü Erzurum'un kuzeyinden geçen çevre yolunda durdurdu.

Güvenli bir alana götürülen otobüsün bagajında narkotik köpek, ‘Çapkın' arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine çuvalları açan polis, tandır ekmeklere sarılı 200 gramlık poşetler halinde toplam 10 kilogram eroin buldu. Kadın kurye C.K. tandır ekmeklerini 5 bin lira karşılığında İstanbul'a götüreceğini bildirdi. C.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

