TBMM'de Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri devam ederken, CHP grubu adına Genel Kurul'da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, görüşülen Yeni Anayasa ile ilgili, "Acaba elinize o anayasa metnini hangi güçler verdi, hangi emperyal güçler verdi, onu merak ediyoruz" dedi.

TBMM'de Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri devam ederken, CHP grubu adına Genel Kurul'da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, görüşülen Yeni Anayasa ile ilgili, "Acaba elinize o anayasa metnini hangi güçler verdi, hangi emperyal güçler verdi, onu merak ediyoruz" dedi.

Genel Kurul’da CHP grubu adına söz alan Yedekci, “Bugün, cumhuriyetin yıkılmaya çalışıldığı gün aslında. Yüz yıl önce, bizim emperyalistlere karşı savaşarak kazandığımız cumhuriyetimizi şimdi milletvekillerinin oylarıyla yıkmaya çalışıyor. Acaba elinize o anayasa metnini hangi güçler verdi, hangi emperyal güçler verdi, onu merak ediyoruz. “Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız, bundan şüpheniz olmasın” dedi.

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