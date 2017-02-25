Facebook’ta canlı yayın yapıp intihar etti

Antalya'da bir süre önce eşinden ayrılan işçi emeklisi 52 yaşındaki Azmi T., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayında kendisini iple asarak intihar etti.

Antalya'da bir süre önce eşinden ayrılan işçi emeklisi 52 yaşındaki Azmi T., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayında kendisini iple asarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Eşinden kısa süre önce ayrılan bir çocuk babası Azmi T., sabah saatlerinde önce traş oldu sonra takım elbise giyip kravat taktı. Bu anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken T., ardından oturduğu çatı katının tavanına ip bağladı. Tekocak ardından sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Cengiz Kurtoğlu’na ait ‘Gidiyorum’ adlı şarkıyı da açarak sesi yayına veren T., ipi boynuna geçirerek kendini astı. Canlı yayını fark ederek eve gelen yakınları Azmi T.’ın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra T.’ın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. (DHA)