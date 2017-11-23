FETÖ, Ankara Emniyeti’nin her katına ‘imam’ yerleştirmiş

İddianamede, örgütün 2015’ten itibaren Ankara Emniyeti’nde, “Kat sistemi” oluşturduğu belirtildi. Emniyetteki her kata FETÖ’nün sözde bir sivil imamı ve sekretaryası yerleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz tarafından hazırlanan FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin iddianamede, çok sayıda itirafçının beyanlarına yer verildi. FETÖ'nün polis içindeki örgütlenmesinde polis imamlarını yine polisler arasından seçtiği, daha sonra bu yapıyı süreç içerisinde sivilleştirdiği ve böylece 2013 yılına gelindiğinde imamların tamamının sivillerden oluştuğu vurgulandı.

2015'TE BAŞLAMIŞLAR

İddianamede, polislerin FETÖ içindeki yapılanmasında 2015 yılından itibaren ‘Kat sistemi' adlı bir uygulamaya geçildiği, bu sistemin başında, bir dönem Ankara bölge imamlığı da yapan ‘Vedat' kod isimli Murat T.'nin bulunduğu kaydedildi. Sisteme göre Ankara'da emniyet teşkilatı 6 ayrı kata ayrıldı. Her katın sivil abisi ve sekretaryası oluşturuldu. Yapılanmanın başındaki Murat T. ile yalnızca Kat abilerinin görüşebildiğini belirten gizli tanık Kartal da, bu sistemi ifadesinde şöyle anlattı:

HER KATTA BİR ABİ: Ankara'da emniyet teşkilatı 1'den 6'ya kadar kat sistemiyle oluştu. 1. kat Emniyet Genel Müdürlüğünü temsil eder. Alt katları 100, 101, 102, 103, 104 ve 105 şeklinde devam eder. Örneğin 1. katın 101 numarasının da başında bir abi ve sekreteri vardır. 101 numara Personel Daire Başkanlığı'nı ve yan şubelerini temsil eder. Her numaradaki sohbet grubu da 2 polis + 1 sivil şeklinde oluşur. İki polis memuru sadece kendilerini ve sivil abiyi bilir. Diğer polis memurlarını tanımaz.



CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARI: 2. kat Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü, 200 numara da abiyi temsil eder. 203 Asayiş, 204 Güvenlik şubeleridir. 205 Ankara'nın dış ilçelerini temsil eder. 3. kat, Hassas ve Koruma şubeleridir. 300 numara kat abisi, 301 Hassas, 302 Koruma, 303 Başbakanlık, 304 TBMM ve 305 Cumhurbaşkanlığında görev yapan personeli temsil eder.

HALEN DEVAM EDİYOR: 2015 yılında kurulan bu yapılanma halen devam etmektedir. Murat T. de bunların imamıdır. 2. katın abisi ilahiyatçı Yahya'dır. 3. katın abisi Diyarbakır'dan gelen Akif kod isimli şahıstır. 5. katın abisi bir üroloji doktorudur. 6. katın abisi Sıhhiye Radyoevi'nde çalışan Ahmet'tir. Her yapı silsiledir. Örneğin 101'in abisi sadece kat abisi olan 100 ile haberleşebilir. 2015 yılından beri kat sisteminde yüzlerce sivil olmasına rağmen ben gözaltına alınanların hepsinin polis olduğunu gördüm. Bir tane sivil yok. Bu da kat sisteminin çok güvenlikli olduğunu gösteriyor.