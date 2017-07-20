Gözaltına alınan HDP’li vekil serbest!

Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözaltına alınan HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Bitlis Adliyesi'nde alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bitlis Milletvekili Irgat’ın 2015 yılında İzmir’de yapılmak istenen HDP mitingine Valiliğin izin vermemesi üzerine yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında ‘Suç ve Suçluyu Övme’ suçundan dava açıldığı ve davanın görülen duruşmasına katılmadığı için de hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Irgat’ın bu nedenle bugün öğlen saatlerinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Bitlis Adliyesi’nde alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.