Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor

Son zamanlarda ekmeğin gramaj tartışmalarının yaşandığı Türkiye’de, günlük 12 milyon ekmeğin israf edildiği belirlenirken, ekmek israfının ekonomiye yansıması 1,5 milyar dolar oldu.

Medya takip kuruluşu Ajans Press'in Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu ve medyadan elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de günlük 120 milyon adet ekmek üretiminin gerçekleştiği belirlendi.

Her gün üretilen ortalama 120 milyon ekmeğin yaklaşık yüzde 10'u yani 12 milyonu ise israf edilerek çöpe gidiyor. Ülkemizde üretilen ekmeğin büyük bir kısmı üretiminin yapıldığı fırınlarda israf edilirken, fırınları haneler ve personel/öğrenci yemekhaneleri takip etti.

Unun çuvalı 52 liradan 80 liraya kadar çıktı

Ajans Press ve ITS Medya'nın ekmek israfıyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde ise dikkat çekici başlıklar ortaya çıktı. Ekmekle ilgili yılbaşından bu yana 70 bin 755 haber çıkışı tespit edilirken; sektör temsilcileri, ekmek israfı ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla verdikleri, “Ekmek 5 lira olsun” önerisi medyada en çok konuşulan başlık oldu. Öte yandan Türkiye'de 12 binin üzerinden ruhsatsız fırın olduğu belirtilirken, geçtiğimiz yıl çuvalı 52 lira olan un bu yıl 80 liraya kadar çıktı. Ekmek bu haberlerin yanı sıra en çok zam ve sağlıklı ekmek başlıklarıyla konuşuldu.

İHA