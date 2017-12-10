Günlerce göz gözü görmeyecek! Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada hava durumu… | Son Dakika Haberleri

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük çoğunda görülen kar yağışının ardından önümüzdeki hafta tüm yurt başka bir olayını yaşayacak. Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre hafta başından itibaren Türkiye'nin büyük kısmında sis hadisesi yaşanacak. İşte yeni haftanın hava durumu tahminlerinden son detaylar...

Geçen hafta yaşadığımız soğuk ve yağışlı hava geride kaldı, hafta sonu nispeten sıcak günler yaşandı. Yeni haftayla beraber sisli günler gelecek. Son dakika verilerine göre yurdun batısından itibaren etkili olmaya başlayacak sisli hava, hafta ortalarına doğru yurdun iç kesimlerine yayılacak. Sisli havanın özellikle sabah saatlerinde daha etkili olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

SİSLİ HAFTA GELİYOR

İşte gelecek haftanın 5 günlük hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durumu haritasında tüm yurdu etkileyecek sis hadisesi dikkat çekiyor.