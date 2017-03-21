Gürsel Tekin’den TFF Başkanı Demirören’e istifa çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, " (TFF Başkanına) Dün tarafsız olması gereken, 80 milyon yurttaşımızı temsil etmesi gereken federasyon başkanı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, 'ben evet diyeceğim, herkes evet desin' dedi. 'Evet' diyebilirsin, ona hiç tereddüdüm yok. Tercihinin ne olduğu beni ilgilendirmez. Şerefiniz, haysiyetinin, namusunuz varsa derhal istifa edeceksiniz kardeşim oradan" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, " (TFF Başkanına) Dün tarafsız olması gereken, 80 milyon yurttaşımızı temsil etmesi gereken federasyon başkanı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, 'ben evet diyeceğim, herkes evet desin' dedi. 'Evet' diyebilirsin, ona hiç tereddüdüm yok. Tercihinin ne olduğu beni ilgilendirmez. Şerefiniz, haysiyetinin, namusunuz varsa derhal istifa edeceksiniz kardeşim oradan" dedi.

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, Bayrampaşa’da esnafı dolaştı, nevruz ateşi yaktı ve lokma dağıttı. Tekin ve Berberoğlu ilk olarak CHP’nin Bayrampaşa İsmetpaşa Caddesi’nde bulunan seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Gürsel Tekin burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in dün söylediği “Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı ‘Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum” sözleriyle ilgili olarak, “Dün tarafsız olması gereken, 80 milyon yurttaşımızı temsil etmesi gereken federasyon başkanı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, ‘ben evet diyeceğim, herkes evet desin’ dedi. ‘Evet’ diyebilirsin, ona hiç tereddüdüm yok. Tercihinin ne olduğu beni ilgilendirmez. Şerefiniz, haysiyetinin, namusunuz varsa derhal istifa edeceksiniz kardeşim oradan. Orası sizin babanızın çiftliği değil. Böyle bir şey olabilir mi Devletin bütün kurumları, sivil olması gereken kurumlar, kuruluşlar kampanyada taraf olabilecek durumu gelmiş. Kazaran bu sistem geçtiği zaman ne olur acaba, düşünüyor musunuz hiç Türkiye bunların hiç birini hak etmiyor” şeklinde konuştu.

“SAYIN BAŞBAKAN DA, BİRÇOK BAKAN DA ELHAMDÜLİLLAH GİDECEK AYIN 16’SINDA ‘HAYIR’ MÜHÜRÜNE BASACAK”

Gürsel Tekin, “Özellikle iktidar mensupları, sizden rica ediyorum; şu ses tonlarınızı düşürün bizim sadece Allah’tan korkumuz var, kimseden korkmayız. Bu ne telaştır, bu ne öfkedir. Konuşurken at yarışı spikeri gibi insanları tehdit eder gibi konuşmaktan vazgeçin. Siz aynı zamanda devleti yönetiyorsunuz, unutmayın. Devleti yönetmenin ne olduğunu öğreneceksiniz, bileceksiniz. O mülayim, düşmanları azaltıp, dostları çoğaltacağız diyen başbakanın öfkesini anlamakta zorluk çekiyorum. O öfke nereden kaynaklanıyor; zaman zaman bir kısım arkadaşlarımız ‘Sayın Başbakan da hayır diyecek sandığa gittiğinde’ diyor. Doğrusu bende başbakanın yerinde olsam ben de ‘hayır’ derim. Bir insan kendi altına dinamit koyar mı Sayın Başbakan da, birçok bakan da elhamdülillah gidecek ayın 16’sında ‘hayır’ mühürüne basacak” şeklinde konuştu.

ATEŞTEN ATLADILAR, LOKMA DAĞITTILAR

Açıklamanın ardından Tekin ve Berbeoğlu daha sonra Bayrampaşa’da esnafı ziyaret etti. Ardından Nevruz ateşi yakıldı. Berberoğlu ve Tekin partililerle birlikte ateşin üzerinden atladı. Berberoğlu ve Tekin vatandaşlara lokma dağıttı.

DHA