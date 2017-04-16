Hakkari 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye tarihi referandum için oylarını kullandı. Doğu illerinde 16.00 itibariyle kapanan sandıklar, diğer illerde 17.00 itibariyle kapandı. Referandum sonucu merak edilen illerden birisi Hakkari. Hakkari 2017 referandum sonuçları nasıl? İşte detaylar...

Türkiye genelinde vatandaşlar Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 arasında oy kullandı. Sıralanan illerin haricindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar ise saat 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullandı. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte sandıklardaki oy sayma işlemi de başladı. Hakkari’de 2017 referandum sonuçları nasıl? İşte anlık olarak güncellenen oy oranları…

Hakkari evet %32.23 hayır %67.77 Açılan Sandık %97.18

Hakkari 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Hakkari 2010’da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 128 bin 457 olduğu 2010 referandumunda Hakkari’de sandığa giden kişi sayısı 10 bin 512 olmuş, seçmen katılım yüzdesi %9,05'te kalmıştı. İşte Hakkari 2010 referandum sonuçları:

EVET : 94.27

HAYIR: 35.72

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hakkari’de:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 2,05

Recep Tayyip Erdoğan: % 16,35

Selahattin Demirtaş : % 81,60

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Hakkari’de; toplam Sandık Sayısı : 510, açılan Sandık Sayısı : 510, toplam seçmen sayısı : 157.379, kullanılan oy sayısı : 139.055, katılım Oranı : % 88,36 olmuştu.

AKP: %12.6

CHP: %1.2

MHP: %1.4

HDP: %83.7

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