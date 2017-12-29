Halk Arenası’nda Selin Sayek Böke’den ‘asgari ücret’ tepkisi

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi duayen gazeteci Uğur Dündar’ın yönettiği Halk Arenası'nın bu haftaki konuklarından CHP Parti Meclis Üyesi İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, 'asgari ücret'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cuma günlerinin vazgeçilmez ekran klasiği ‘Halk Arenası’ bu hafta da konuklarıyla beraber gündemi mercek altına alıyor…

Programın bu haftaki konuklarından cesur konuşmalarıyla dikkat çeken CHP Parti Meclis Üyesi İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, milyonlarca çalışanın merakla bekleyip bu akşam karara bağlanan 2018 asgari ücretiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu…

CHP’li Böke şu ifadelerde bulundu;

“Asgari ücretin kendi adı aslında kendini çok açık ifade diyor; ‘Asgari olarak yaşamsal ihtiyaçlarınızı karşılayacak derecede bir ücrettir.’ Bunu böyle tarif ettiğiniz anda bence ilk sorulması gereken soru şu oluyor: “İktidar, bin 603 lira ile yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilir mi?” Yanıtın “Hayır” olduğu çok açık… Asgari olarak emeğini ortaya koyuyor olan, alın teriyle üretime ortak oluyor olan 5.8 milyon insandan bahsediyoruz. Türkiye’yi isdihdam piyasasının diğer bütün ülkelerden ayıran bir şey var o da asgari ücretle ülkedeki genelde insanların aldığı ücret birbirine çok yakın… Normalde asgari ücret dediğimiz şey en düşük alınması gereken ücrettir. Yani verilecek ücret değildir. Yaşamsal olarak insanlara bundan daha fazlasını vermeniz gerekir demektir tarifi…”