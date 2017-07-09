İlk günden bu yana Adalet Yürüyüşü

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, bugün sona eriyor. 25 günde 420 kilometre yürünmüş olacak.Peki şimdiye kadar yürüyüşte neler yaşandı. İşte gün gün satır satır tarihi Adalet Yürüyüşü...

Cumhuriyet gazetesine operasyon, Sözcü’ye yönelik operasyon derken CHP milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları haberi yüzünden casuslukla suçlanıp 25 yıl hapse çarptırılınca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da harekete geçti. Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından acil olarak A takımını toplayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Artık yeter… Demokrasi ağır yara aldı” deyip yollara düştü.

Kılıçdaroğlu, 15 Haziran sabahı Ankara’da Güvenpark’a gelerek Adalet Yürüyüşü’nü başlattı. 25’nci gününe girilen yürüyüşte CHP lideri 417 kilometre kat etti. Kılıçdaroğlu bugün 3 kilometre daha yürüyerek yürüyüşünü sonlandıracak ve Adalet Buluşması’nda vatandaşlara hitap edecek. Sözcü de ilk günden beri Adalet Yürüyüşü’ne sizler için tanıklık etti. Sözcü TV muhabirleri Turgut Erat, Bora Erdin. Kameramanlar Ömer Uluhan ve Çağatay Gürücü tarihi yürüyüşü adım adım takip ettiler. sozcu.com.tr Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı da kortejden yaptığı röportajlar ve izlenimlerle tarihi olaya tanıklık etti. İşte güh güh Adalet Yürüyüşü’nde yaşananlar…

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