İltica nedir? İltica ne demek?

İltica ne demek, iltica nedir soruları halk oyunu ekibinden 11 kişinin Macaristan'a iltica etmesiyle merak edilmeye başladı. İltica etmek ne demek? İltica etmek için neler gerekir?

İltica hakkı ya da diğer adıyla sığınma hakkı nedir? Gündeme gelen haberlerle birlikte iltica kelimesinin anlamı arama motorlarları üzerinden araştırılıyor. İşte iltica hakkı ile ilgili detaylar…

İLTİCA NE DEMEK?

Sığınma hakkı ya da iltica hakkı, kimi ülkelerin önceden belirlenmiş koşullara uygun başvurularda bulunan kimselere verdiği hukuki ve politik bir haktır. Yaşadıkları ülkede cinsel, ırksal, dinsel, politik, kültürel vb ayrımcılıklara uğradığını gösteren belgelerle hakveren ülkelerin adlî makamlarına başvuran kimselerin başvuruları ülkenin ilgili komisyonlarınca incelenir ve eğer kabul görürse kişiye sığınma hakkı verilir. Böylece kişi söz konusu devletin koruması altına girer. Bunun yanı sıra kendi ülkelerinde yaşam koşullarının elverişli olmaması ya da can güvenliğinin tehlikede olması durumunda da iltica talebinde bulunulabilir. Bir ülkede yaşanan içsavaş, savaş, çatışma, katliam ya da soykırım gibi durumlarda kitlesel sığınma istemleri yapılabilir.